比爾蓋茲訪中 再度懺悔不該見淫魔艾普斯坦

微軟創辦人比爾蓋茲再度懺悔，當年不該見淫魔艾普斯坦。

微軟創辦人比爾蓋茲，陷入美國已故「淫魔」富豪艾普斯坦案中，他時隔兩年半後再次訪問中國，在接受媒體專訪時，又被問到此事。比爾蓋茲重申，與艾普斯坦的往來「是一種錯誤」，為此深感後悔與抱歉，但他強調，自己從來沒有接觸過性侵受害者，也沒有去過所謂的「蘿莉島」。（葉柏毅報導）

據大陸媒體「第一財經」報導，比爾蓋茲時隔兩年半後再次訪問中國大陸，期間造訪海南與上海。他在行程間接受專訪，除了針對與中國的合作，以及人工智慧的潛力發表看法之外，也再度對曾與淫魔艾普斯坦有所往來，作出回應。

比爾蓋茲說，他在2011年到2014年之間，確實與艾普斯坦吃過幾次晚餐，當時他單純地以為，艾普斯坦認識許多富豪，而艾普斯坦的人脈，可以幫助比爾蓋茲的慈善基金會，推動全球健康領域的募資。比爾蓋茲說，艾普斯坦曾經向他承諾，可以為他的慈善基金會，籌到大量資金；然而事後證明，艾普斯坦並沒有幫他的慈善基金會，籌到一分錢。

比爾蓋茲表示，他認為和艾普斯坦接觸，本身就是一種錯誤，並為此感到後悔和抱歉，但強調自己沒有與任何受害者有過任何接觸。然而，根據美國司法部在今年1月底所公佈的調查文件中發現，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件裡聲稱，比爾蓋茲與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向當時的妻子梅琳達隱瞞自己染上性病。