比爾蓋茲認了婚外情 轟艾普斯坦藉機敲詐

比爾蓋茲到美國國會作證，坦承自己有婚外情，並且被淫魔艾普斯坦拿來威脅他。

微軟創辦人蓋茲10日，自願前往美國國會，就已故淫魔富豪「艾普斯坦」案，接受負責調查的眾議院監督委員會訊問。比爾蓋茲表示，艾普斯坦在發現他的婚外情之後，試圖利用這些資訊向他施壓，顯示艾普斯坦如何試圖掌握權勢人物的弱點，藉機威脅他們。（葉柏毅報導）

《華爾街日報》報導，蓋茲在2011年到2014年間，曾經多次與艾普斯坦會面，艾普斯坦知道蓋茲的部分婚外情；同時，蓋茲的兩名親近顧問，也曾與艾普斯坦往來多年，直到艾普斯坦2019年去世為止。

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蓋茲在作證時坦承，他曾與三名女性，發生性關係，其中兩人是俄羅斯女性，另一人則是一名醫師；而艾普斯坦以及他們兩人共同認識的一名友人，都知道他的婚外情。蓋茲並表示，當他不願再與艾普斯坦往來時，艾普斯坦試圖利用婚外情威脅他，要他再與艾普斯坦接觸，這充分顯示艾普斯坦是個為達目的，不擇手段的人。

比爾蓋茲並重申，當初與艾普斯坦接觸是一項錯誤決定，但他強調，他從未去過艾普斯坦的私人島嶼、牧場或佛州住處，也從未傷害過任何人。

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