比爾蓋茲談AI兩大風險：生物恐攻、就業衝擊

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）最新年度公開信，談AI帶來的改變。（圖／比爾蓋茲IG@thisisbillgates）

[NOWnews今日新聞] 微軟共同創辦人比爾蓋茲在最新年度公開信中警告，AI帶來的改變將「超越電力、汽車與網路」等過去所有革命性技術，但一旦落入不肖分子手中，可能被用來設計生物恐怖攻擊，其破壞力甚至可比擬新冠疫情等級的災難。

比爾蓋茲認為，AI對於醫療保健、教育等領域，都會因為可以協助創新研發、個人化學習，而帶來很大的助力。

但同時，比爾蓋茲在信中點出兩大風險，包括人工智慧被不法分子濫用 以及對就業市場的衝擊。

比爾蓋茲指出，非政府組織也可能因為AI，具備「設計生物恐怖武器」的能力，尤其是透過開放原始碼工具降低門檻。

其次，是AI對就業市場的衝擊正在浮現，未來五年影響可能擴大。比爾蓋茲認為，顛覆性技術的快速發展可能可以更低成本推動更多需求，帶動各領域成長，企業未可能先從縮短工時、調整工作內容開始，但他也坦言，接下來5年AI對勞動市場的影響恐怕會更明顯。

他強調，這些都是「需要被加強控管的真實風險」，社會必須更認真思考AI的開發、管理與部署方式。

