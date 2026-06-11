比爾蓋茲赴國會作證「認婚外情被抓把柄」 控遭艾普斯坦敲詐

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微軟共同創辦人比爾蓋茲10號前往美國國會作證，坦承他跟性犯罪富豪艾普斯坦往來是「極其嚴重的判斷錯誤」。他還透露艾普斯坦曾利用他的婚外情敲詐勒索，不過蓋茲強調，對艾普斯坦的犯罪行為毫不知情，也沒有涉及任何的犯罪活動。

美國國會調查艾普斯坦案以來，最受矚目的證人比爾蓋茲10號前往美國眾院監督委員會，接受閉門質詢，說明他跟艾普斯坦之間的關係。

比爾蓋茲對媒體說，「我很高興自願來這裡作證，我希望我的證詞對委員會的重要工作帶來幫助，為受害者伸張正義。」

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比爾蓋茲作證承認與艾普斯坦的關係是「嚴重的判斷錯誤」，因為他並不完全了解艾普斯坦罪行嚴重的程度，也從未前往艾普斯坦私人島嶼、牧場或佛州的住處。

據加州民主黨眾議員賈西亞轉述，比爾蓋茲明確表示，艾普斯坦從未介紹他認識任何女性或未成年女子。

而美國司法部今年稍早公開的相關文件，包含了蓋茲與艾普斯坦之間的通訊內容，蓋茲也坦承，艾普斯坦想要利用他的婚外情敲詐勒索。

民主黨眾議員蘇布拉馬尼亞姆說，「蓋茲似乎暗示，某種程度上他也是艾普斯坦的受害者，他認為艾普斯坦試圖勒索或脅迫他重新恢復聯繫。蓋茲說他早在2014年就切斷了兩人之間的關係。」

部分民主黨議員質疑，身為全球最具影響力的科技企業家之一，蓋茲怎麼會對艾普斯坦的背景毫無警覺，許多犯罪紀錄當時早已是公開資訊，蓋茲為何未深入查證，仍是外界關注焦點。

國際中心／陳毓麟 編譯 責任編輯／洪季謙

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