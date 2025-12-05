比爾蓋茲：外援銳減造成兒童死亡數不幸攀升

（中央社巴黎4日綜合外電報導）微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）今天表示，西方富裕國家大幅削減國際援助下，今年全球兒童死亡人數恐怕是本世紀以來首次增加，稱這是「一大悲劇」。

比爾．蓋茲（Bill Gates）接受法新社訪問指出美國削減援助的程度最大，同為億萬富豪的馬斯克（Elon Musk）一度執掌的政府效率部（DOGE）「應該對許多人喪命負責」。

不過，身兼全球多項公衛計畫主要贊助者的比爾．蓋茲在西雅圖接受視訊訪問時也說，英國、法國及德國同樣「過度」削減援助。

根據「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）今天發布的「守門員報告」（Goalkeepers report），削減外援預計造成今年5歲以下兒童死亡人數增至480萬人，將比2024年高出20萬人。

比爾．蓋茲說道，自千禧年初以來每年約有1000萬名兒童死亡，之後死亡數逐年穩定下降，如今看到預期死亡人數增加，這是「一大悲劇」。

報告指出，今年來針對開發中國家的援助銳減27%，使瘧疾、愛滋病毒（HIV）及小兒麻痺等多種疾病的防治進展受到威脅。

比爾．蓋茲資助的「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation）模型推估，若全球削減援助幅度維持在約30%，到2045年底前恐怕會多出1600萬名兒童死亡。

他強調：「這代表有1600萬名母親必須面對沒有人願意、也不該承受的事。」

他並抨擊馬斯克今年稍早執掌政府效率部時，突然中斷對美國國際開發總署（USAID）的援助，導致情況「一團糟」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3月初宣布，川普政府正式將USAID 83%的對外援助計畫取消。

比爾．蓋茲雖認同「富裕國家預算非常吃緊」，但也對歐洲多國援助預算遭「過度」鎖定感到遺憾。

他並期盼，疫苗這類新工具能在未來5年內再次壓低兒童死亡率。（編譯：洪啓原）1141205