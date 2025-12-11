比爾蓋茲、韓星搶住！世界百大設計師Bill Bensley如何讓峴港洲際成為與環境共生的「有靈魂奢華」酒店

「峴港洲際陽光半島度假酒店」坐擁700公尺的金色沙灘，依山傍海與自然共生，融合越南文化與歷史的設計，展現了建築師Bill Bensley心目中奢華酒店的精髓。

在越南若提起享有江湖地位的酒店，位於山茶半島的「峴港洲際陽光半島度假酒店」絕對榜上有名。對這間酒店來說，「依山傍海」並非浮誇的形容詞，而是真切的地理概念。地處半山腰上，坐擁700公尺長的私人沙灘，環繞2,500多公頃的古老森林，是1,000多種植物、100多種鳥類、蝴蝶和無數稀有動物的家園，也是人類休憩的絕佳場域。

酒店之王出手 神話歷史入內

打造峴港洲際酒店的美國建築師Bill Bensley，曾被《時代雜誌》評為世界百大設計師，並冠上「異國奢華酒店之王」稱號，他將山茶半島的神話與歷史融入空間細節，從飯店入口到每個角落都在說故事，比如梁柱上微妙的「猴子抓痕」意指紅腿白臀葉猴的棲息傳說；散布各處的猴子雕像更暗示島上的真正主人是猴子。

廣告 廣告

以竹籃船為靈感的纜車「Nam Tram」，可從酒店最上層的Heaven，通往最下層的Sea。

占地兩層的「四臥房泳池別墅」，每間臥室都擁有獨立起居空間，包括客廳與茶室，還有以本土物種為主題的牆面裝飾。

四臥房別墅擁有3座獨立泳池，其中兩個私人小泳池，可以享受與世隔絕的靜謐。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

高雄最嗨跨年派對！承億酒店打造全台最高Disco舞廳 夢時代煙火在窗外、調酒暢飲整晚

本週末台北華山登場！「2025日本東北遊樂日」天天抽日本來回機票 還有三千好禮相送

慢遊嘉義更上癮4／退役夫妻把75年三合院打造成最溫暖民宿！紅白機、彈珠台太好玩 各國旅人住下就不想出門