比爾蓋茲 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相
從一隻章魚看透人性，到拆解氣候與商業迷思，首富眼中的未來視野。
來到 2025 年年底，微軟創辦人比爾蓋茲延續多年傳統，在個人部落格 Gates Notes 發布了最新的年度推薦書單。對於 Bill Gates 而言，年末不僅是與親友共聚的時刻，更是沉澱心靈、享受閱讀的好機會。
今年他的閱讀主題圍繞在「揭開重要事物運作的真相」，試圖透過閱讀去理解從個人生活意義、人類溝通模式，以至氣候變化與產業發展等宏觀議題背後的邏輯。他在書單中精選了 5 本好書，涵蓋小說、心理學、氣候科學、經濟政策及商業傳記。他強調，這些作品不僅滿足了他的好奇心，更針對當今社會的挑戰提出了具體的解釋與解方。
以下是 Bill Gates 2025 年度的 5 本心水推薦：
罕見的小說推介：《明亮燦爛的你》(Remarkably Bright Creatures)
作者：Shelby Van Pelt
在充滿知識與商業論述的書單中，Bill Gates 難得推薦了一本小說。這部作品講述一位在水族館值夜班的 70 歲女士 Tova，與一隻聰明的章魚 Marcellus 建立起跨物種的奇妙友誼。Bill Gates 坦言自己平時鮮少閱讀小說，但這本書卻讓他愛不釋手。
他表示，透過章魚的視角去觀察人類「不尋常的行為」非常迷人，而書中探討長者在退休後如何尋找生活重心、對抗孤獨的議題，更引發了他對高齡化社會如何幫助長者找回自我價值的深思。
Amazon Kindle 電子書 US$19.99 / Audiobook 有聲書月費 US$0.99
洞悉溝通潛規則：《眾知眾所皆知》(When Everyone Knows That Everyone Knows)
作者：Steven Pinker
身為 Steven Pinker 的忠實擁躉，Bill Gates 認為這本書是理解人類溝通的必讀之作。書中深入淺出地解釋了「共同知識」(Common Knowledge) 的概念，闡述人們如何透過暗示、間接訊號來協調社交互動，以及為什麼我們在溝通時往往選擇「心照不宣」。
Bill Gates 指出，這本書讓他以全新的眼光看待日常社交，特別是那些關於尷尬、面子與社會規範背後的心理機制，有助讀者理解人類行為背後的複雜邏輯。
Amazon Kindle 電子書 -50% 優惠 US$14.99 / Audiobook 有聲書月費 US$0.99
數據打破氣候焦慮：《撥雲見日》(Clearing the Air)
作者：Hannah Ritchie
針對全球關注的氣候議題，Bill Gates 推薦了《撥雲見日》(暫譯)。他長期關注作者 Hannah Ritchie 在 Our World in Data (數據看世界) 的研究。Bill Gates 指出，許多環保人士傾向使用災難性的語言，這反而可能對環保運動造成反效果。
相反地，Hannah Ritchie 在書中以 50 個關鍵問題為架構，用嚴謹的數據證明世界正在環保運動上取得實質進展。從太陽能與風能的創紀錄增長，到電動車價格下降，這本書提供了一個既不迴避風險、又充滿希望的觀點，被 Bill Gates 譽為他讀過關於氣候挑戰最清晰、最基於事實的論述之一。
Amazon Kindle 電子書 -46% 優惠 US$14.99
解決建設停滯困局：《2050 邁向豐裕之路》(Abundance)
作者：Ezra Klein、Derek Thompson
除了氣候問題，Bill Gates 也非常關注美國基礎建設停滯的現象。由 Ezra Klein 與 Derek Thompson 合著的《2050 邁向豐裕之路》(暫譯)，精準地剖析了為什麼美國現在「難以建造宏偉事物」。書中探討了房屋、基礎設施、清潔能源等領域遇到的系統性瓶頸，指出問題往往不在於缺乏好點子，而在於現有體制與繁複規條拖慢了發展進度。
Bill Gates 表示，他在全球健康與氣候工作的經驗中也遇到類似障礙，這本書不僅點出問題，更提出了如何重建國家建設能力的關鍵質問，極具教育意義。
Amazon Kindle 電子書 -47% 優惠 US$14.99 / Audiobook 有聲書月費 US$0.99
傳媒大亨的謙遜智慧：《始料未及》(Who Knew)
作者：Barry Diller
書單的最後一本，是 Bill Gates 媒體界老友 Barry Diller 的回憶錄。Barry Diller 是現代媒體業最具影響力的人物之一，從 Paramount (派拉蒙影業) 到 Fox (霍士) 廣播網的創立，再到後來建立網絡帝國，他始終走在時代尖端。
最讓 Bill Gates 印象深刻的，是 Barry Diller 在書中展現的謙遜態度。儘管成就斐然，他卻不吝於承認自己曾經的無知與錯誤，並詳細描述那些當時看似冒險、事後卻證明眼光獨到的決策過程。Bill Gates 認為，這是一本關於如何在想法尚未普及前就大膽下注、並從失敗中汲取教訓的絕佳教科書。
Amazon Kindle 電子書 -50% 優惠 US$14.99 / Audiobook 有聲書月費 US$0.99
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 71
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 85
臉書詐騙第一卻先禁小紅書 資通訊專家解析
[NOWnews今日新聞]中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年，被譏連台灣也要翻牆。然而，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙數量第一的社...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 4
內政部禁小紅書！醫酸：抗中保台一環
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 9
小紅書慘了！涉詐千件財損逾2.4億 台灣將封鎖1年
即時中心／潘柏廷報導中國社群平台「小紅書」在台超過300萬用戶，但因國安局針對中國製應用程式進行檢測，而小紅書15項標準全數不合格；另，小紅書自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，而且沒辦法有法律管轄權。對此，內政部今（4）日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。民視 ・ 2 小時前 ・ 9
注意! 小紅書詐騙案多財損逾2億 內政部:降速.籲國人停用
社會中心／莊立誠 吳培嘉 台北報導台灣是科技之島，就連黑幫犯罪也在加速科技化！現在傳出，有詐騙集團為了躲避查緝，找中國工程師設計〝客製化〞通訊APP，供詐團內部使用。另外，在台灣擁有三百萬用戶的中國軟體"小紅書"，一年多來，累計1千7百多起詐騙案，財損超過2億，內政部決定〝降速〞，停止解析、限制接取一年。民視 ・ 16 小時前 ・ 6
小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 50
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 130
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1070
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 91
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 15
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 45
高球》再談夜店事件 曾雅妮感到受傷：無法接受人品和努力被曲解
「微笑球后」曾雅妮今年10月在緯創女子公開賽奪下睽違11年的冠軍，過去這段時間她陷入低潮，後來透過內觀、心靈課程，讓她重新調適好自己的心態。面對外界批評跟質疑，她坦言，其實最令她受傷的還是誤會她上夜店導致比賽睡過頭的說法，她選擇在東京奧運後發文澄清，正面回應外界的質疑。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 7
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 153
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27