比爾蓋茲 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相

Bill Gates 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相

來到 2025 年年底，微軟創辦人比爾蓋茲延續多年傳統，在個人部落格 Gates Notes 發布了最新的年度推薦書單。對於 Bill Gates 而言，年末不僅是與親友共聚的時刻，更是沉澱心靈、享受閱讀的好機會。

今年他的閱讀主題圍繞在「揭開重要事物運作的真相」，試圖透過閱讀去理解從個人生活意義、人類溝通模式，以至氣候變化與產業發展等宏觀議題背後的邏輯。他在書單中精選了 5 本好書，涵蓋小說、心理學、氣候科學、經濟政策及商業傳記。他強調，這些作品不僅滿足了他的好奇心，更針對當今社會的挑戰提出了具體的解釋與解方。

以下是 Bill Gates 2025 年度的 5 本心水推薦：

罕見的小說推介：《明亮燦爛的你》(Remarkably Bright Creatures)

作者：Shelby Van Pelt

在充滿知識與商業論述的書單中，Bill Gates 難得推薦了一本小說。這部作品講述一位在水族館值夜班的 70 歲女士 Tova，與一隻聰明的章魚 Marcellus 建立起跨物種的奇妙友誼。Bill Gates 坦言自己平時鮮少閱讀小說，但這本書卻讓他愛不釋手。

他表示，透過章魚的視角去觀察人類「不尋常的行為」非常迷人，而書中探討長者在退休後如何尋找生活重心、對抗孤獨的議題，更引發了他對高齡化社會如何幫助長者找回自我價值的深思。

洞悉溝通潛規則：《眾知眾所皆知》(When Everyone Knows That Everyone Knows)

Bill Gates 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相

作者：Steven Pinker

身為 Steven Pinker 的忠實擁躉，Bill Gates 認為這本書是理解人類溝通的必讀之作。書中深入淺出地解釋了「共同知識」(Common Knowledge) 的概念，闡述人們如何透過暗示、間接訊號來協調社交互動，以及為什麼我們在溝通時往往選擇「心照不宣」。

Bill Gates 指出，這本書讓他以全新的眼光看待日常社交，特別是那些關於尷尬、面子與社會規範背後的心理機制，有助讀者理解人類行為背後的複雜邏輯。

數據打破氣候焦慮：《撥雲見日》(Clearing the Air)

Bill Gates 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相

作者：Hannah Ritchie

針對全球關注的氣候議題，Bill Gates 推薦了《撥雲見日》(暫譯)。他長期關注作者 Hannah Ritchie 在 Our World in Data (數據看世界) 的研究。Bill Gates 指出，許多環保人士傾向使用災難性的語言，這反而可能對環保運動造成反效果。

相反地，Hannah Ritchie 在書中以 50 個關鍵問題為架構，用嚴謹的數據證明世界正在環保運動上取得實質進展。從太陽能與風能的創紀錄增長，到電動車價格下降，這本書提供了一個既不迴避風險、又充滿希望的觀點，被 Bill Gates 譽為他讀過關於氣候挑戰最清晰、最基於事實的論述之一。

解決建設停滯困局：《2050 邁向豐裕之路》(Abundance)

Bill Gates 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相

作者：Ezra Klein、Derek Thompson

除了氣候問題，Bill Gates 也非常關注美國基礎建設停滯的現象。由 Ezra Klein 與 Derek Thompson 合著的《2050 邁向豐裕之路》(暫譯)，精準地剖析了為什麼美國現在「難以建造宏偉事物」。書中探討了房屋、基礎設施、清潔能源等領域遇到的系統性瓶頸，指出問題往往不在於缺乏好點子，而在於現有體制與繁複規條拖慢了發展進度。

Bill Gates 表示，他在全球健康與氣候工作的經驗中也遇到類似障礙，這本書不僅點出問題，更提出了如何重建國家建設能力的關鍵質問，極具教育意義。

傳媒大亨的謙遜智慧：《始料未及》(Who Knew)

Bill Gates 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相

作者：Barry Diller

書單的最後一本，是 Bill Gates 媒體界老友 Barry Diller 的回憶錄。Barry Diller 是現代媒體業最具影響力的人物之一，從 Paramount (派拉蒙影業) 到 Fox (霍士) 廣播網的創立，再到後來建立網絡帝國，他始終走在時代尖端。

最讓 Bill Gates 印象深刻的，是 Barry Diller 在書中展現的謙遜態度。儘管成就斐然，他卻不吝於承認自己曾經的無知與錯誤，並詳細描述那些當時看似冒險、事後卻證明眼光獨到的決策過程。Bill Gates 認為，這是一本關於如何在想法尚未普及前就大膽下注、並從失敗中汲取教訓的絕佳教科書。

