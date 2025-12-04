比爾蓋茲2025冬季書單出爐！5本必讀作品：從能源科普、晚年人生目標小說到美國政府為何失靈

微軟共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 長期以透過閱讀來拓展視野，並於2012年開始，固定於 Gates Notes 部落格分享年度推薦書籍，其選書往往兼具知識性、啟發性與跨領域思考，涵蓋科技、心理學、歷史、文學與社會議題。比爾蓋茲近日也公布了2025年度冬季書單，總共5本書籍，類型有小說，也有媒體大亨回憶錄，以及他最關注的環保相關議題。

對於此次書單分享，比爾蓋茲表示，這次的每一本書都揭開了一些重要事物如何運作的神秘面紗，包括晚年如何找到人生目標、怎麼看待氣候變化、創意產業如何發展、人類溝通的背後默契，以及美國政府為何失靈，都能在分享的書單中窺知一二。

以下為比爾蓋茲2025冬季書單：

一、《明亮燦爛的你》（Remarkably Bright Creatures）作者：雪比范裴特（Shelby Van Pelt）

比爾蓋茲在文章中表示，自己不常讀小說，「但當我閱讀小說時，我會希望看到一些有趣的角色，能讓我用新的方式看世界」。他指出，《明亮燦爛的你》完全做到了這一點，「我非常喜歡這部出色的小說」。他簡單描述《明亮燦爛的你》故事內容，是在講述主角 Tova是一位 70 歲的女性，在水族館打夜班做清潔，並在照顧一隻聰明的章魚時找到成就感。

比爾蓋茲說，「Tova 在尋找生命意義上掙扎，而這也是許多人在年紀漸長時會面臨的問題」。他評價，雪比范裴特的故事讓人思考，「人們在退休後如何填滿每一天，以及社區能做些什麼來幫助年長者找到生活的目的」。

二、《Clearing the Air》（暫譯：終結空氣汙染）作者：漢娜瑞奇（Hannah Ritchie）

作者漢娜瑞奇是一名科學家，比爾蓋茲多年來都關注他在「數據看世界（ Our World in Data）」 的研究。針對漢娜這本《Clearing the Air》新書，比爾蓋茲表示，「她的新書是我讀過對氣候挑戰最清楚的解釋之一，用 50 個重大問題來架構這本書，例如：現在行動是否已太遲？核能是否危險？再生能源真的負擔得起嗎？」

比爾蓋茲說，漢娜用簡潔、易懂的語言回答每一題，「她對風險十分務實，但也以數據為基礎，指出實質的進展：太陽能與風能快速成長，電動車變得更便宜，在鋼鐵、水泥以及清潔燃料等領域，創新速度正加快」。比爾蓋茲指出，如果想要一份既具希望又以事實為基礎的氣候解方概觀，這本書非常適合。

三、《Who Knew》（暫譯：誰能料到--巴瑞迪勒回憶錄）作者：巴瑞迪勒（Barry Diller）

比爾蓋茲表示，「我認識 Barry 幾十年了，但他的回憶錄仍然讓我驚訝，也教會我很多」。他說，巴瑞是現代媒體界最具影響力的人物之一，發明了電視電影（made-for-TV movie）、協助創造了電視迷你影集、把派拉蒙打造成全美第一的電影公司、創立福斯電視網，後來又建立了一個網路帝國。

比爾蓋茲指出，巴瑞一生都在押注那些還不明顯的點子，「而他所改變的產業顯示了這些押注能帶來多麼巨大的回報」。

四、《When Everyone Knows That Everyone Knows》（暫譯：當每個人都知道其他人知道時）作者：史蒂芬平克（Steven Pinker）

史蒂芬平克為加拿大裔美國實驗心理學家、認知科學家、語言學家和科普作家，譽為「全球百大思想家」、「百大影響力人物」等。比爾蓋茲認為，很少有人能像史蒂芬平克一樣清楚解釋人類行為的奧秘，他更《When Everyone Knows That Everyone Knows》一書推崇為「所有想了解人類溝通方式的人必讀作品」。

比爾蓋茲表示，《When Everyone Knows That Everyone Knows》揭示了「共同知識」如何讓人們協調行動，「當我們知道別人知道什麼時，間接訊號就會變得清晰可懂」。比爾蓋茲說，雖然這個主題相當複雜，「但這本書既易讀又實用，也讓我以全新的方式看待日常的社交互動」。

五、《2025邁向豐裕之路》（Abundance）作者：埃茲拉克萊因（Ezra Klein）與德里克湯普森（Derek Thompson）

作者埃茲拉克萊因和德里克湯普森皆為政治評論家，比爾蓋茲認為，這本書尖銳地檢視了為什麼美國似乎難以建設大型事物，以及要修復這個問題需要什麼。比爾蓋茲說，「我在全球健康與氣候領域的工作中，也看見了書中描述的許多瓶頸」。他指出，《2025邁向豐裕之路》並沒有假裝掌握所有答案，但提出了正確的問題，「美國究竟該如何重建完成大型專案的能力？」

（圖片來源：Gates Notes、Amazon、博客來）

