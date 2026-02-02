比特幣下探7.4萬美元 強制平倉潮引爆
[NOWnews今日新聞] 比特幣在經歷劇烈震盪的一周後持續承壓，週一（2日）跌破8萬美元大關，創下自2025年4月以來新低。分析指出，比特幣的跌勢並非與結構性問題，而是「與全球市場整體轉向避險的趨勢同步」有關。
根據CNBC報導，據CoinMetrics數據，截至美東時間週一下午3點35分，比特幣報78233.92美元，過去24小時上漲約1%。比特幣一度下探至74876美元，隨後收復部分跌幅。
CoinMarketCap資料顯示，比特幣近7天已下跌約12%，市值蒸發超過2000億美元。
避險情緒與流動性短缺
比特幣在週末跌破80000美元。加密貨幣交易所Nexo研究分析師伊阿內娃（Dessislava Ianeva） 向CNBC表示，比特幣這波回檔「與全球市場整體轉向避險的趨勢同步」，且「主要是因為週末結構性流動性偏低而被放大，而非源自加密貨幣本身的特定事件或基本面出現壓力的跡象」。
由於比特幣通常與股票等風險資產掛鉤。美股上週五收跌，主因是微軟（Microsoft）等科技股領跌，該公司在財報令投資者失望後重挫10%。這種負面情緒也波及至週一早盤的歐洲與亞洲股市，不過法國、德國與英國的主要股指最終仍小幅收高。
此外，金銀價格在週一持續走低；上週五白銀暴跌30%，創下1980年3月以來最慘單日表現。
強制平倉的連鎖反應
分析指出，比特幣的跌勢因「強制平倉」而加劇。根據Coinglass數據，自上週四以來，已有超過20億美元的比特幣多頭與空頭倉位被平倉。平倉效應會在加密市場產生連鎖反應，導致價格迅速下挫。
投資者目前也正在評估聯準會（Fed）人事變動可能帶來的影響。川普已提名華許（Kevin Warsh）接替鮑爾（Jerome Powell）出任Fed主席。
CoinShares數據顯示，上週數位資產投資產品連續第二週出現資金流出，金額達17億美元。CoinShares研究主管巴特菲爾（James Butterfill） 週一在報告中指出，這「顯示投資人對該資產類別的情緒出現明顯惡化」。
日本加密貨幣公司Bitbank分析師長谷川裕也（Yuya Hasegawa，音譯）表示，近期比特幣的拋售「似乎是多項因素交織的結果，包括地緣政治風險升高、受微軟影響而下跌的科技股，以及貴金屬價格崩跌，而貴金屬正是近幾週少數仍被視為避險資金去處的資產之一」。
儘管比特幣有時被宣傳為市場動盪時的投資選項，但過去一年來，其價格已下跌約22%。其他加密貨幣在連日拋售後，週一也同步走低，包括以太幣（ether） 與瑞波幣（XRP）。
根據Coinglass數據，上週六加密貨幣市場的清算金額高達25.6億美元，成為史上第10大單日清算事件。
未來展望：底部在何方？
加密市場參與者上個月曾預測，今年比特幣的波動將是常態，市場對價格的預測從75000美元到200000美元以上不等。
長谷川裕也表示，比特幣的「短期底部」可能出現在70000美元附近，這是一個關鍵參考點。他補充說：「若價格持續且明顯跌破該水準，可能需要市場環境出現實質性的重新調整。」
不過，也有人認為比特幣仍可能大幅下探。Zacks首席股票策略師布蘭克（John Blank）表示，比特幣今年可能跌至 4 萬美元。
在過去的「加密寒冬」期間，比特幣曾多次自歷史高點回落70%至80%。其歷史新高為12.6萬美元，於10月創下；若跌至4萬美元，將意味著自高點回落約 70%。
