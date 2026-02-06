比特幣下殺引股市「共振效應」 台股週線下跌280點

虛擬貨幣比特幣驟跌，每天都有投資人遭清算。國內分析師指出，比特幣下殺引發股市「共振效應」，投資虛擬資產以及股市的投資人，被迫賣掉股票以彌補比特幣虧損。台北股市今天(6日)收週線，高低震盪逾600點，終場小跌18點，收31782點。台股週線下跌280點。

虛擬資產比特幣5日摜破7萬美元，6日持續下殺，盤中最低來到60,074.8美元，雖然低檔買盤隨即進場承接，但比特幣在短短1個月，從9萬多美元一路滑落到6萬美元附近，若以去年10月高點12萬美元計算，回檔幅度已5成，整體走勢呈現連續數月走跌的熊市格局。

比特幣價格下跌，引發股市的「共振效應」。根據CoinGlass統計，在比特幣這幾天的下跌過程中，於2月2日至3日，24小時內全球共有將近60萬名投資人遭爆倉，清算金額近26億美元。萬寶投顧執行長王榮旭指出，同時投資虛擬資產以及股市的投資人，被迫賣掉手中股票以彌補虧損，因此比特幣資產價值下跌，也引發股市賣壓。王榮旭說：『(原音)比特幣最近是加速在下跌，變成就是說每天幣圈都在爆倉，每天幣圈爆倉都是上千億的台幣在爆倉的情況之下，大家就是成就是會賣掉其他風險性資產有賺的，不會是石油，也不會是債，就是只能賣股票或是白銀這些有賺的。』

除了比特幣下殺影響股市表現，美股科技股回檔，再加上台北股市距離春節封關日只剩3個交易日，6日高低劇烈震盪670多點，之後隨著台積電股價黑翻紅，台股大盤指數終場小跌18點，收31782點，成交量縮至新台幣6700多億。三大法人中，外資賣超幅度前一個交易日大幅縮小，僅賣超71億。

匯市部分，新台幣兌美元匯價在美元走強以及外資熱錢持續匯出下，盤中一度貶至31.699元，幾近31.7元價位，央行再度進場調節，終場收31.678元、貶值3分，匯價連3個交易日走貶，創下逾9個月新低。