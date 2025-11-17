比特幣今年漲幅歸零！ 《富爸爸》堅持不賣：坐等大印鈔





比特幣在10月初創下歷史新高後，隨著人們對於川普政府親近加密貨幣立場的熱情消退，以及近期對科技股高漲的情緒降溫，僅僅1個多月的時間，比特幣就吐光今年以來超過30％的漲幅，漲幅幾乎歸零，今（17日）盤中最低更下探93789美元，截稿前暫報95050美元，不過《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）提供不同觀點，他近日再次對比特幣表態看多，並向投資人說明何時應該逢低加碼，尤其許多投資者都在等待此次比特幣回調結束後再買入，但他認為這樣反而可能買在更高點。

廣告 廣告

羅伯特清崎在X平台發文，內容預告接下來還有2件事情，第一件事情是比特幣總量固定2100萬枚，等待崩盤結束後他會入手更多比特幣，其次是提醒投資人如果擅長現金流管理，不妨成立現金流俱樂部，把志同道合的人聚集在一起並且互相學習。

根據他描述，比特幣屬於高度稀缺資產，隨著市場震盪結束，價格很可能回升，因此「等跌完才買」的投資人，最終會面臨比現在更昂貴的價格，而他未來將持續持有比特幣、黃金、白銀及以太幣，不會因為近期價格回落而賣出，對他而言這次下跌只是市場循環中的正常波動。

羅伯特清崎在另一篇貼文中提到，目前加密貨幣市場的下跌，其實是全球投資人對資金需求上升所造成，拋售潮並非來自比特幣或加密資產本身變差，而是投資者被迫變現，「只有需要現金的人才會在崩跌中賣出資產，但我不需要現金，所以不會賣出任何比特幣。」

他還重申長期以來的觀點，即是世界正深陷債務問題，各國政府最終會選擇「大量印鈔」來彌補赤字，這將導致貨幣貶值與通膨加劇，反而會讓具備稀缺性的黃金、白銀、比特幣與以太坊，在未來迎來大幅升值，「當法幣的大印鈔最終失敗，比特幣將會飆升至更高水準。」

（封面示意圖／Pixabay）

更多東森財經新聞報導



星巴克連2天「買1送1」！ 85度C、CAMA CAFE優惠一次看

大氣系漏氣！ 電機學長捍衛母校尊嚴：雞排先幫你墊了

AI熱潮引晶片荒 三星記憶體價格飆漲60%