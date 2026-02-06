比特幣價格腰斬「單月暴跌百萬台幣」 黃金白銀價續崩

【國際中心／綜合報導】全球金融市場似乎進入「黑色2月」，受美國聯準會（Fed）人事更迭及強勢美元回歸的雙重夾擊，曾被視為避險堡壘的比特幣、黃金與白銀，過去48小時出現史詩級貶幅，當中比特幣1個月重貶百萬台幣，不到半年就出現「腰斬價」。

比特幣5日晚間一度暴跌13%，跌破6.1萬美元水位，今（6日）雖略有回升，不過仍在6.3萬至6.5萬區間徘徊，比起去年1月14日的9.7萬美元，足足暴跌3.4萬（約百萬台幣）；相較去年10月創下的12.6萬美元歷史新高，可說已經腰斬。

德意志銀行分析，法人正大量撤出比特幣現貨ETF，過去1週流出金額高達8.17億美元。「大空頭」貝瑞（Michael Burry）示警，比特幣已失去「避險資產」屬性，走勢與科技股高度掛勾，正淪為風險資產的提款機。

不久前才屢創新高的黃金與白銀，也未能在這波動盪中倖免，5日重挫3.5%，回落至每盎司4791美元，與上週5600美元天價形成強烈對比。白銀表現更為慘烈，盤中一度重摔16.5%，報每盎司73.56美元。

