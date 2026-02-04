比特幣再跌！加密貨幣一週蒸發近5000億美元

▲受比特幣下跌影響，虛擬貨幣市場在1週內蒸發近5000億美元。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 全球加密貨幣近期又爆劇烈波動，比特幣3日一度跌破7,3000美元大關，觸及16個月來最低價格，42萬名比特幣投資人近日遭強制清算，總金額達到25.6億美元。而這一週以來，加密貨幣市場就蒸發近5000億美元。

彭博社報導，隨比特幣拋售潮加劇，CoinGecko數據顯示，自1月29日以來，加密貨幣總市值已暴跌4,676億美元。比特幣在3日跌至自2024年11月初美國總統川普（Donald Trump）勝選並開啟「加密友善」政府以來的最低點。

比特幣在美國市場3日一度觸及15個月來最低點的72,877美元，隨後在週三略微收復失地，回升至76,600美元左右。截至台灣時間4日11時45分，比特幣下跌4.03%，暫報74,414.61美元。

雖白宮支持加密貨幣，且機構採納度不斷攀升，但比特幣自10月初創下歷史新高後，至今已暴跌約40%。這場潰敗源於10月10日發生的一系列慘烈的清算事件，當時高達190億美元的槓桿代幣押注被強制平倉，廣大加密市場至今仍未從中恢復。

BTC Markets 分析師盧卡斯（Rachael Lucas）表示，市場仍處於避險狀態，但比特幣跌破73,000美元大關，已將市場情緒推向極度恐懼。比特幣的暴跌引發了對其「數位黃金」功能的質疑，因為在地緣政治高度不確定的時期，它並未發揮避險作用。

Galaxy Digital LP執行長諾沃格拉茨（Michael Novogratz）也說，市場原先有「無論如何都要持有比特幣」的宗教式狂熱，但不知何故，那種病毒或狂熱被打破了，開始看到拋售現象出現。

數據供應商CoinGlass最新資料顯示，近日超過42萬名加密貨幣投資人遭清算，總損失金額達25.61億美元。雖此次爆倉規模遠低於去年10月逾190億美元、超過166萬人被清算的歷史紀錄，但仍可看出加密貨幣市場對避險情緒高度敏感。自1月29日以來，總清算金額已超過 66.7 億美元。

