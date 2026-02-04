比特幣再跌！美財長貝森特一番話加劇跌勢

▲比特幣美國時間3日跌破7.3萬美元關口，甚至一度逼近7.2萬美元大關。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 全球加密貨幣近期劇烈波動，比特幣美國時間週三跌破7.3萬美元關口，甚至一度逼近7.2萬美元大關，為本週連續第2天大幅下跌。在這之前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的一席話加劇了加密貨幣跌勢，聲稱政府不會為加密幣提供紓困，也無權對銀行提出相關要求。

綜合《CNBC》、《Yahoo Finance》報導，比特幣4日一度跌至72096.20美元，光是當天跌幅就曾超過5%，比起去年10月創下的12.6萬美元歷史高點，跌幅超過40%。花旗銀行（Citi）在週二發給客戶的一份報告中指出，分析師認為，隨著比特幣跌勢加深， 7萬美元將是一個需要密切關注的關鍵價位。

廣告 廣告

受地緣政治、經濟挑戰以及其它不利因素的多重影響，比特幣價值正在大幅下跌，其中最主要的因素之一，是川普（Donald Trump）在格陵蘭問題上引發美歐關係緊張，還有部分政府停擺導致的關鍵經濟數據延遲發布，投資人紛紛拋售風險資產。

此外，川普上月底提名華許（Kevin Warsh）擔任聯準會（Fed）主席後，市場也預測美國貨幣政策將發生轉變，加上美國制定有利於加密貨幣發展的監管、立法保障措施，進展也相當緩慢，這些都影響了市場走勢。

德意志銀行（Deutsche Bank）在最新的分析報告中指出，由於預期比特幣將出現更大幅度的回調，大量機構資金外流，也導致該幣流動性下降，損害其價格。

美國財政部長貝森特，本週也在眾議院金融服務委員會的一場聽證會上表示，財政部沒有購買比特幣或其他加密資產的權限，就算他身兼金融穩定監督委員會（FSOC）主席也同樣沒有。

報導提到，比特幣週三的跌勢，也受到知名投資人貝瑞 （Michael Burry）的警告影響，貝瑞聲稱，若該加密幣價格繼續下跌，可能「引發死亡螺旋，造成龐大價值毀損」，直言比特幣已被揭露為「純粹的投機性資產」，遠非黃金與其他貴金屬那樣，是可以對抗貨幣貶值的避險工具。

原文連結：

Bitcoin bleeds for second straight day, nearly grazes $72,000

Bitcoin sinks after Treasury Secretary Bessent says US government can't tell banks to bail out crypto

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

比特幣再下跌！加密貨幣一週蒸發近5000億美元 42萬人遭清算

大賣空本尊貝瑞：比特幣陷死亡螺旋！跌破「這關卡」恐帶崩貴金屬

幣市再震盪！比特幣急挫一度跌破7.3萬美元 驚現16個月低點