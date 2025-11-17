比特幣創歷史新高後一個多月內急殺逾2成 今年漲勢幾乎全部吐光

比特幣領跌整，個加密貨幣市場到11月16日為止，在41天內市值蒸發1.1兆美元。（圖片來源／pixabay）

《CNBC》與《商業內幕》（Business Insider）報導，11月16日（周日），比特幣價格跌破93,000美元，抹去2025年的所有漲幅，並觸發超過5億美元的斷頭賣壓，近一個月急殺13.05%。

在16日比特幣觸及92971美元的今年最低點，跌破2024年12月31日收盤價93429.2美元之後，17日盤中小幅反彈，一度上漲1010.37美元或1.07%，報95204.67美元，今年來僅上漲1.8%。

比特幣價格已從高峰下挫逾20%

到16日為止，整個加密貨幣市場在41天內市值蒸發1.1兆美元。加密貨幣恐慌與貪婪指數跌至14的極端低點。由於加密貨幣普遍跌破50周移動平均線等技術指標也預示著熊市可能即將到來。

比特幣的拋售潮在上周五愈演愈烈，比特幣價格已經從10月份的歷史高峰下跌超過20%。ETF資金流出、市場流動性不足、上周美國科技股湧現拋售潮，以及市場傳聞加密大戶Strategy公司拋售加密貨幣，都加重比特幣的下行壓力，對加密或幣的投資人來說，這一個月可說舉步維艱。

11月初比特幣正式進入熊市，自10月初大漲至126,000美元的歷史高峰以來，其價格累計下跌22%。到10月初為止，今年迄今，比特幣價格最多上漲高達35%，但最新這波下殺走勢，比特幣今年漲幅在周日曾消失，現在剩下不到2%。

3大因素引爆加密貨幣賣壓。首先是受到美國科技股賣壓的衝擊，比特幣受到風險資產普遍拋售的影響，尤其是科技股，投資人對高估值感到擔憂，因此風險資產遭受重創。

比特幣的流動性明顯出現下滑

加密數據服務公司CoinGlass的數據顯示，上周四現貨比特幣ETF的資金流出金額高達8.667億美元，這是自8月初以來比特幣基金遭遇的最大資金流出。

風險投資公司XFUNDS執行長David Nicholas近日發布一份報告寫道：「在某種程度上，比特幣是風險的領先指標。投資人最近對股市估值感到擔憂，我認為這是導致比特幣價格疲軟的重要因素。」

其次，比特幣的流動性在過去一個月也出現下滑，這可能是加密貨幣價格波動加劇的原因之一。

根據加密貨幣分析公司Kaiko的數據顯示，比特幣的市場深度（衡量價格抵抗大額交易引發波動的能力）已從10月初的約 7.66 億美元降至上周的5.352億美元。

市場傳聞Strategy拋售比特幣

第三，有關塞勒（Michael Saylor）的傳聞甚囂塵上。先前Strategy公司創辦人、比特幣最堅定的支持者塞勒（Michael Saylor）駁斥該公司拋售部份加密貨幣的傳聞，但是這次該公司未回應置評的請求。

加密貨幣情報公司Akrham Intel估計，截至上周五，Strategy持有約43.7萬枚比特幣，低於11月初約48.4萬枚的高峰。此前，該公司曾表示，他們相信已經掌握約97%的比特幣持有量。

但是Strategy回應說，截至週五，該公司的官方網站顯示持有641,692枚比特幣，該公司尚未回覆《商業內幕》的置評請求。

Strategy是比特幣最大的企業持有者，鑑於塞勒一貫看漲的態度以及他堅持公司只會買入比特幣，現在卻傳出減碼的動作，這當然會被市場視為看跌信號。

