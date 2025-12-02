比特幣創3月以來最大單日跌幅！黃立成以太幣再度被清算「村幾枝懶x」

麻吉大哥黃立成。（圖／翻攝自Threads／machibigbrother）

比特幣（bitcoin）於美東時間1日暴跌約6%，跌破86,000美元，創下自3月以來最大單日跌幅。藝人麻吉大哥黃立成投資的以太幣也出現大幅下挫，跌幅超過7％，再度引發市場關注，也讓網友笑稱黃立成再度「村幾枝懶x」了。

比特幣自上月末首次跌破90,000美元以來，便難以重新站穩該價位。其他與加密貨幣相關的公司，包括Coinbase與Strategy，也在1日的交易中下跌。

對此，區塊鏈分析機構「Lookonchain」在1日凌晨於X平台發文指出，黃立成的帳號「machibigbrother」再次遭遇清算，隨後他追加資金249萬8000美元（約新台幣7,851萬元）以增加多頭部位。根據統計，目前黃立成在加密貨幣上的累計損失已達2128萬美元（約新台幣6.6億元）。

據悉，「村幾枝懶x」的迷因梗出自九把刀電影《殺手．歐陽盆栽》，黃立成飾演的黑道大哥，在片中因為資金問題嗆聲飾演小弟的趙正平：「Uncle你村幾枝懶x（叔叔你已經身無分文了），補三小」，從此成為經典迷因。日前黃立成也因為入手有「信義區哥吉拉」之稱的「陶朱隱園」，而在Threads發文自嘲：「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓。」

