比特幣史詩暴跌！彭博示警：已陷入信心危機

▲比特幣週二一度跌破9萬美元大關，自10月6日創下12萬6200美元的歷史新高後，比特幣已經下跌了近30％。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 比特幣週二一度跌破9萬美元大關，自10月6日創下12萬6200美元的歷史新高後，比特幣已經下跌了近30％，表現落後給美債、科技股、國庫券等幾乎各類資產，比特幣曾經被譽為具備高成長、抗通膨和分散投資風險的投資工具，但如今卻未能發揮這些作用，導致在市場上面對的疑慮越來越大。

根據《彭博社》報導，對許多人來說，今年本應是加密貨幣的突破之年。白宮對加密貨幣的友善態度、鬆綁發行ETF的規定，以及機構資金的湧入，似乎都意味著數位資產將在主流金融領域佔有一席之地。然而，對於那些在高點附近買入的投資者而言，比特幣在2025年的故事卻似曾相識：短線狂熱後迎來暴跌，以及日益增長的懷疑情緒。

比特幣週二一度跌破9萬美元大關，這約為比特幣ETF推出以來的平均入場價格，意味著比特幣ETF投資者將落入虧損狀態。不過，比特幣跌深反彈隨後又重新站回92000美元，比特幣若真的跌至9萬美元之下，恐將突破投資者心理關卡。

比特幣在各方面都讓人失望

比特幣10月創新高後迎來史詩級崩盤，比特幣信徒將比特幣譽為「數位黃金」，將黃金視為過時之物，但如今黃金的表現卻輕鬆超越了比特幣，且在利率下降與風險偏好轉弱的環境中，不僅是黃金，包括長期債券、那斯達克指數、MSCI新興市場指數，就連以低波動性、低成長和穩定性著稱的美國公用事業指數，表現也優於比特幣。

比特幣曾經被吹捧為具備高成長、抗通膨和分散投資風險的投資工具，但如今在各方面都令人失望，這對各金融機構的專業投資者來說至關重要，對於那些將加密貨幣視為策略性補充的基金經理人而言，如今比特幣的失能，已經不僅是績效問題，更會讓他們開始懷疑這項投資策略是否正確。

比特幣為何暴跌眾說紛紜

有看法認為10月大崩盤的後遺症影響至今，那次崩盤導致約190億美元的槓桿部位被清算，並在整個市場留下了深刻的心理創傷。

另外有人認為這是整體市場疲軟的表現，BRN研究主管米希爾（Timothy Misir）指出，亞洲經濟數據疲軟，中國股市走弱，全球科投資者在輝達財報前重新評估估值，這使得在流動性已偏緊張的加幣貨幣市場，比特幣的波動性更大，像是高風險資產，而非避險工具。

比特幣未來展望如何？

即使經歷大跌，比特幣目前價格仍遠高於美國總統川普（Donald Trump）當選前的水準，其歷史也充滿了暴跌後又反彈的驚人案例，長期來看，比特幣仍可能帶來可觀回報，但就短期而言，交易員們紛紛採取了防禦性策略，8.5萬美元和8萬美元附近下行保護的需求激增。根據美國最大加密貨幣交易所Coinbase旗下交易平台Deribit的期權資料，比特幣今年回到12萬6000美元高點的機率已低於5％。

彭博策略師Brendan Fagan表示，目前來看，比特幣似乎正試圖找回其領導地位，如果能夠守住9萬美元關卡，那可能就會成為一個關鍵時刻，帶動數位資產市場信心回穩，而不是拖累市場走低。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



