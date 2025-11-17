比特幣回到今年起點！ 30％漲幅沒了 加密貨幣進入熊市？

【緯來新聞網】在創下歷史新高僅一個月後，比特幣漲勢急轉直下，年初以來逾30漲幅幾乎全數回吐。10 月 6 日，比特幣一度衝上 126,251 美元，但隨著美國總統川普針對關稅的言論引發全球市場震盪，加密貨幣率先承壓，四天內便大幅回落。近一週來跌勢再擴大，14 日盤中更摜破 95,000 美元，幾乎抹平全年漲幅。

（圖／Artlist）

市場避險情緒升溫，使得比特幣基金出現大規模資金撤離。過去一週，比特幣相關基金淨流出近 9 億美元；14 日單日 ETF 流出額更達 8.7 億美元，創上市以來次高紀錄。據 CoinGlass 統計，24 小時內超過 13 億美元槓桿部位遭強制平倉，加劇市場波動。



Bitwise 投資長 Matthew Hougan 指出：「市場正在轉向避險，而加密貨幣通常是最先退場的資產。」他形容比特幣是「煤礦中的金絲雀」，對風險變化反應格外敏感。



Nansen 高級分析師 Jake Kennis 表示，近期比特幣走弱並非單一原因所致，而是獲利了結、機構撤資、宏觀不確定性升高，以及槓桿多頭被大幅清算等多重因素累積所造成。他指出，在長時間橫盤後，市場最終向下突破，令比特幣持續承壓，也使投資人信心受到明顯影響。



不過，長期買盤並未完全退場。MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor 在 X 上發文表示：「想坐上火箭，就得承受重力。」該公司在熊市仍持續增持比特幣，並預計在 17 日公布最新買入細節。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

遭瘦子點名「ØZI勾二嫂」！吳卓源3年沒回家 返澳洲找爸媽享用這一味

《模范棒棒堂》選秀傳奇再現！B2打造《宇宙》最強啦啦隊 海選資訊曝光