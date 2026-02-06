比特幣回神反彈至7萬美元！分析警告勿放鬆

▲本週四比特幣曾跌破61000美元，不過也有投資人逢低進場，該幣週五最高曾觸及71458.01 美元，日漲幅超過11%。 （示意圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 全球加密貨幣圈本週上演大逃殺，代表性的比特幣一度快跌到6萬美元以下，雖然週五反彈11%、收復部分失地，回到7萬美元以上，不過分析師警告仍不能掉以輕心，後續跌到4萬、5萬美元的風險尚存。

根據財經外媒《CNBC》報導，週四比特幣曾跌破61000美元，當天跌幅達15%，比起去年10月創下的126000美元歷史高點，跌幅超過50%，不過也有一些投資人逢低進場，該幣週五最高曾觸及71458.01 美元，日漲幅超過11%。截至美東時間下午3點多，最新交易價格為70411.33美元。

廣告 廣告

有分析師指出，儘管比特幣週五實現了2位數漲幅，但它先前曾跌破7萬美元的事實，預示著該幣仍可能進一步下跌。

數位資產市場分析與研究機構「10x Research」推估，比特幣在出現小幅反彈後，價格仍有跌至5萬美元甚至更低的機率。

10x Research執行長蒂倫（Markus Thielen）表示，加密貨幣或將於夏季再創低點，認為比特幣近期的拋售潮看似突然，但背後的壓力已悄悄累積了數月，不少早期預警訊號都指向一個脆弱的市場結構。

「10x Research」的報告顯示，近期的跌勢並非隨機，而是更大周期性結構調整的一部分，提醒這一階段可能尚未結束。

原文連結：Bitcoin rebounds back above $70,000 after nearly breaking below $60,000 a day ago

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

比特幣大屠殺！近46萬人慘爆倉「22億美元一日蒸發」

幣圈強心針？摩根大通逆風喊多：比特幣長期吸引力超越黃金

比特幣一度下探6.23萬美元！加密幣持續震盪 分析指這類需求逆轉