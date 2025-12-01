比特幣大跌！美股4大指數開低 輝達漲近1%

▲美股12月1日開盤，四大指數都下跌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 加密貨幣今（1）日大幅下跌，比特幣等跌幅逾5%，美股連帶受到影響，加上聯準會（FED）是否降息及人事異動消息，美股12日首個交易日開低，道瓊工業指數開盤下跌0.6%、標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數下跌0.8%。

截至美東時間上午10時20分，道瓊工業指數下跌196.43點或0.41%，標普500指數下跌24.71點或0.36%，那斯達克指數下跌110.32點或0.47%，費城半導體指數下跌24.57點或0.35%。

個股部分，輝達上漲0.97%、台積電ADR下跌0.72%、英特爾下跌1.84%、特斯拉微漲0.06%、蘋果下跌0.32%、谷歌下跌0.855、Meta下跌0.72%、微軟下跌0.88%。

加密貨幣方面，今日亞洲早盤交易時段暴跌，比特幣（BTC）盤中一度跌破8.7萬美元、下滑幅度超過5.1％；而以太幣（ETH）同樣跌破5％、一度失守2900美元。其他加密貨幣如狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）等，跌幅也破5％。

美國財經媒體CNBC報導，受加密貨幣下跌影響，股市也隨之下跌，博通下跌逾3%、Meta及Alphabet均下跌逾1%，顯示人工智慧交易出現更多獲利回吐。而輝達今宣布與晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）擴大策略合作夥伴關係，除了以每股414.79美元的價格，共20億美元購買新思科技的普通股，帶動新思科技股價上漲。

聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）即將卸任，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接班的呼聲最高，而他過去積極主張降息，讓外界更看好聯準會將在12月9、10日的今年最後一場政策會議上降息，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，降息一碼機率高達87％。

