比特幣大跌6%！美股道瓊摔427點 台積電ADR收黑

鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。

