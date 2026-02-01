比特幣失守8萬美元大關 ! 市場憂流動性收緊引發拋售潮

火報記者 陳銳/報導

加密貨幣市場再度承壓，比特幣價格跌破8萬美元關卡，今日凌晨，比特幣最低下探至75,727美元，單日跌幅逾10%，創下近數月以來的新低水準。

回顧週五走勢，比特幣一度下探至81,104美元，為去年11月下旬以來最低價位，市場同時出現美元走強的情況，主因在於聯準會前理事凱文・沃許被點名出任下一任主席後，引發投資人對貨幣政策轉向的預期升溫，部分交易員擔憂，若聯準會未來收緊資金供應，金融市場的流動性將隨之下降，進而對高風險資產形成壓力。

近期急跌恐引發連鎖賣壓，比特幣自去年高點已回落約三分之一，投資氣氛明顯轉趨保守。圖:istockphoto

沃許近來多次呼籲改革央行體制，並主張縮減聯準會龐大的資產負債表，市場普遍認為，加密貨幣過去受惠於寬鬆貨幣政策與大量資金流入，在高流動性環境下表現相對強勢；一旦資金環境轉緊，相關資產便容易面臨修正。

威斯康辛州Annex Wealth Management首席經濟學家雅各布森指出，聯準會長期維持龐大資產負債表，加上嚴格的銀行監管，使資金集中在金融市場而非流向實體經濟，進一步推高了債券、加密貨幣、貴金屬與部分投機性股票的價格，他認為，當市場開始意識到流動性可能收縮時，價格修正往往會出現連鎖反應。

不只比特幣承壓，以太幣同步走弱，週六跌幅超過一成，報2,387美元，整體加密貨幣市場自去年一波劇烈下挫後，始終未能明確回穩，表現明顯落後於近月來大幅上漲的股市與黃金。

雅各布森表示，近期的急跌可能引發投資人進一步避險，短期內不排除還會出現新一波賣壓，他指出，市場調整往往具有自我強化效果，一旦信心轉弱，拋售行為便可能迅速擴大。

在政治層面，市場曾一度期待川普執政期間，加密貨幣可迎來資金流入與監管環境放寬的發展空間，然而，隨著宏觀經濟前景轉變及貨幣政策不確定性升高，比特幣自去年10月觸及歷史高點以來，價格已回落約三分之一，投資氣氛明顯轉趨保守。