比特幣失守8萬美元關卡！盤中跌逾6% 以太幣同步走弱

根據《路透社》報導，比特幣持續走弱，一度跌破8萬美元關卡。截至美東時間週六中午12時48分，比特幣下跌6.53%，報78,719.63美元，延續前一個交易日的跌勢。

報導指出，華許（Kevin Warsh）被選定為下一任聯準會主席後美元走強，部分投資人與交易員擔憂新任人選上任後可能收緊金融體系中的資金供給，進一步影響市場流動性。

華許曾主張央行需要「制度更迭」，並提出包括縮小聯準會資產負債表在內的多項方向。路透社指出，市場過去常把比特幣等加密貨幣視為「高流動性環境」的受益者，當聯準會擴大資產負債表、向貨幣市場注入流動性時，加密貨幣等投機性資產往往走強。

廣告 廣告

除了比特幣外，以太幣週六下午也下跌11.76%，報2,387.77美元。路透社指出，自去年大跌以來，加密貨幣一直難以找到明確方向，走勢也落後於黃金與股市的強勁反彈。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

美國也起訴！太子首腦陳志落網引渡中國 柬埔寨：已剝奪國籍

瑞士宣布凍結馬杜洛與相關人士資產4年 若判定非法將造福委國人民

台股早盤漲近400點 台積電開高20元至1430元