「比特幣女王」住進倫敦豪宅，持有逾50億英鎊比特幣被判洗錢罪入獄

一名女子被英國警方指控從成千上萬中國退休人士盜取資金，用於購買現價達數十億英鎊的加密貨幣。她因洗錢罪被判處11年8個月徒刑。

週二（11月11日）在英國南華克刑事法院宣判時，法官莎莉-安·黑爾斯（Sally-Ann Hales）告訴錢志敏，她是「這起犯罪從開始到結束的策劃者……你的動機純粹是貪婪」。

逃離中國後，錢搬進位於倫敦北部漢普斯特德的一棟豪宅。一年後，倫敦警察廳突襲該處，並進行了全球最大規模之一的單次加密貨幣查扣。

超過十萬名中國人將資金投資於她的公司——該公司聲稱正在研發高科技健康產品並從事加密貨幣挖礦。警方表示，事實上她挪用了這些資金。

投資者告訴BBC，他們希望能從英國當局取回至少部分資金。未被認領的資金通常會歸屬英國政府，這使部分人猜測英國財政部可能會從這筆資產中獲益。

在英國警方發現她隱藏的加密貨幣之前，錢志敏享受著奢華的旅遊與購物生活。

「如果我們能收集所有證據，我們希望英國政府、皇家檢控署和高等法院能展現同情心，」受害者余先生表示。他說這場詐騙導致他的婚姻破裂。「因為現在，只有這批比特幣（加密貨幣）能讓我們取回一點失去的東西。」

47歲的錢志敏於2017年9月持假護照抵達英國，當時中國警方已開始調查她。

她搬進位於漢普斯特德荒原（英國倫敦的一處大型公園）邊緣的一棟豪宅，每月租金超過17,000 英鎊（22,700 美元）。為了支付這筆費用，她需要將比特幣兌換成可供花費的現金。

因此，她假扮成富有的古董與鑽石繼承人，並聘請一名前外賣員工作為私人助理，要求她將加密貨幣兌換成其他資產，如現金和房產。

在逃離中國後，錢志敏在北倫敦的漢普斯特德租下這棟房子。 [Metropolitan Police]

隨著比特幣價值飆升，錢志敏能夠實現她的公司向投資者承諾的目標——「躺著也能致富」。她的助理溫儉（Wen Jian，音譯）因洗錢罪被判六年徒刑，她在去年自己的審判中表示，錢志敏大部分時間都躺在床上打遊戲和網購。

但根據她的日記，錢志敏同時也在擬定一個大膽的未來六年計劃。她的筆記概述了創辦一家國際銀行、購買瑞典城堡，甚至設法討好一位英國公爵的計劃。

她更宏大的目標是，到2022年成為利伯蘭（Liberland）女王——這是一個位於克羅地亞與塞爾維亞邊境的未被承認的微型國家。

在此期間，錢志敏讓溫儉尋找她可以在倫敦購買的房子。她試圖購買托特里奇公園（Totteridge Common）一處特別大的房產——該地區以寬敞且隱蔽的住宅聞名——當溫儉無法解釋老闆的財富來源時，引發了警方的調查。

錢志敏試圖購買這處位於被倫敦托特里奇的房產,引發了警方的調查。

警方突襲了錢志敏在漢普斯特德租住的房產，並查獲硬碟和筆記本電腦，裡面存有數萬枚比特幣——據信這是英國歷史上單次查扣的最大規模加密貨幣。

錢志敏四年前於中國創立了一家公司，透過該公司挪用資金。該公司名為「藍天格銳」（Bluesky Greet），聲稱使用投資者的資金來挖礦——即生成新的比特幣，並投資於一系列尖端科技設備。

但英國警方認為這是一場精心設計的騙局，錢志敏的公司只是利用高額回報的承諾，吸引越來越多的投資者加入。

「我們掌握的資訊越多……她實際上是詐騙的主謀，而不只是底層成員……很明顯，她非常聰明、頭腦靈活、善於操控，能說服很多人。」倫敦警察廳的喬·萊恩（Joe Ryan）告訴BBC。

投資者余先生表示，他從未懷疑有任何問題，因為公司每天都會給他一部分能看到的收益——每天剛超過100元人民幣（約14美元，10英鎊）。

「這讓大家感覺非常好，甚至讓我們有信心再借一點錢投資到這家公司。」他說。

他和妻子最初各投資了60,000元人民幣（約8,429 美元，6,295 英鎊）。據他所說，公司告訴他們，兩年半內可以獲得200%的利潤。他們很快開始貸款數千英鎊，利率高達 8%，以便投入更多資金。

此外，余先生還將每天的分紅立即重新投入公司。

「並沒有規定必須把收益再投資，但我想我們只是太難抗拒。他們不斷放大我們的夢想……直到我們失去所有自制力和判斷力。」

錢志敏的公司在中國為現有及潛在投資者舉辦了大型會議和宴會。

投資者發現，每拉一名新會員入會，自己的每日分紅就會增加。根據中國對該公司官方推廣員的審判文件，這一手法幫助詐騙計劃擴展至約12萬人，遍布中國所有省份。英國皇家檢控署（CPS）指出，他們的存款總額超過400億人民幣（約56億美元，42億英鎊）。

一名前公司員工後來作證稱，用來支付每日分紅的資金其實是新投資者的錢，而非加密貨幣挖礦紅利。

藍天格銳的行銷策略利用了許多中國中老年人的孤獨感。錢志敏甚至寫下關於社會責任的詩句，例如：「我們必須用初戀般的癡情去愛護老人。」

公司還為現有及潛在投資者組織集體旅遊和宴會，並藉此推廣更多投資機會——現場準備了投影片和刷卡機。

藍天格銳還大肆宣揚其對中國的熱愛，這是另一個精心設計、用來打動老年人的手段。

「我們的愛國心就是致命弱點，他們正是利用了這一點，」60多歲的余先生說，「他們說想讓中國成為世界第一。」

余先生表示，一系列演講者為公司背書，其中包括已故中華人民共和國創建者毛澤東的女婿。

「我們這一代人都仰慕毛主席，所以如果連他的女婿都為公司擔保，我們怎麼可能不相信呢？」

一名參加過活動的投資者及我們訪問的另外兩人表示，該公司甚至在中國立法機構開會的人民大會堂舉辦過活動。

「那群推廣員，能把紅的說成白的，把黑的說成紅的。」余先生說。

儘管領導這家高調的企業，錢志敏卻以神秘著稱，客戶只知道她的暱稱「花花」或「小花」，錢主要透過在博客上發表詩作與他們溝通。

但據一名客戶李先生表示，她會為最大投資者現身——那些至少投入600萬人民幣（約84.2萬美元，62.8萬英鎊）的人，並邀請他們參加更私密的活動。

「我們在場的人，可以說都被她迷住了，」他回憶道，「我們都把她視為財富女神。」

「她開始鼓勵我們放膽做夢……說三年內，她會給我們足夠的財富，讓我們的家族富裕三代。」

李先生、他的妻子和兄弟，共同投資了約1,000 萬人民幣（約130萬美元，100萬英鎊）。

中國警方於2017年中對藍天格銳展開調查，這標誌著錢志敏計劃走向終結的開始。

「分紅突然停止了，」余先生回憶說，「公司說警方在做一些檢查……不過我們被保證很快就會恢復支付。」

他表示，最初讓投資者保持冷靜的是公司管理層的安撫，稱這只是暫時的波動，並敦促他們不要聯絡警方。

他後來透過中國法院的案件信息發現，錢志敏曾收買那些高層管理人員，以安撫投資者的擔憂——她同時攜款逃往英國。

錢志敏並非完全忽視投資者的困境——她在日記中概述了一個計劃，打算在比特幣價格達到每枚50,000英鎊後償還在中國的債務。但她的日記清楚顯示，她的首要目標是統治並開發「利伯蘭」，並為此預留數百萬英鎊。

去年4月，她最終在英格蘭北部的約克被捕，南華克刑事法院在週一的量刑聽證會開始時表示，警方在房子裡還發現另外四人。據法庭稱，這四人專門被帶到英國為錢志敏工作，負責購物、清潔和安保等職務，且均屬非法僱用。

錢志敏被捕後否認所有指控，聲稱自己只是逃避中國政府對加密貨幣企業家的打壓，並質疑中國警方提供的證據。但在9月的審判中她意外認罪，承認非法獲取並持有加密貨幣。

錢志敏的律師在週二宣判後發表聲明，稱她的當事人是一位「比特幣先驅」，並補充說錢志敏接受定罪，但「她從未打算實施詐騙，只是承認她的投資計劃具有欺詐性，並誤導了那些信任她的人」。

在她的刑期宣布之前，李先生告訴BBC，錢志敏的認罪為受害者帶來了一線「曙光」。

錢志敏帶到英國的加密貨幣，自她抵達以來價值已翻漲超過20倍。其最終去向將由一宗民事性質的「犯罪所得」案件決定，該案將於明年初正式展開。

代表受害者的兩家律師事務所表示，數千名中國投資者計劃在此案中提出索賠。但其中一名要求匿名的中國律師告訴我們，這並不容易。他們需要證明自己的索賠——而在許多情況下，資金並非直接轉入錢志敏的公司，而是匯入地方推廣員的帳戶，再逐層上交。

目前尚不清楚，如果受害者成功索賠，他們是否僅能收回原始投資，或是能獲得反映比特幣後續漲幅的金額。

與其他「犯罪所得」案件一樣，任何剩餘資金通常會歸屬英國政府。BBC曾詢問英國財政部對剩餘資金的處理計劃，但未獲回應。

另外，上個月，皇家檢控署（CPS）表示，正在考慮為未參與民事案件的人制定補償方案。我們詢問該方案所需的證據標準，但該署表示目前無法透露細節。

余先生告訴BBC，這場詐騙對他的打擊不僅是財務上的，還包括個人層面，最終導致離婚，並與兒子鮮少聯繫。

儘管如此，他認為自己相對幸運。我們訪問的一名律師表示，許多錢志敏的投資者甚至沒有錢購買食物或藥品。

余先生認識其中一位——來自中國北方天津的女性。他說，她因無法負擔治療費用，自行出院，最終死於乳腺癌。

「她已瀕臨死亡，並知道我會寫作，所以她請我在最壞的情況下為她寫一首輓歌。」

余先生表示，他信守承諾，寫了一首紀念她的詩並發佈在網上。詩的結尾大意是：

「讓我們成為支柱，撐起天空/而非被牽引、被誤導的羔羊/倖存者——更加努力/

以糾正這深重的不公。」