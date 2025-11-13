「比特幣女王」住進倫敦豪宅，持有逾50億英鎊比特幣被判洗錢罪入獄
一名女子被英國警方指控從成千上萬中國退休人士盜取資金，用於購買現價達數十億英鎊的加密貨幣。她因洗錢罪被判處11年8個月徒刑。
週二（11月11日）在英國南華克刑事法院宣判時，法官莎莉-安·黑爾斯（Sally-Ann Hales）告訴錢志敏，她是「這起犯罪從開始到結束的策劃者……你的動機純粹是貪婪」。
逃離中國後，錢搬進位於倫敦北部漢普斯特德的一棟豪宅。一年後，倫敦警察廳突襲該處，並進行了全球最大規模之一的單次加密貨幣查扣。
超過十萬名中國人將資金投資於她的公司——該公司聲稱正在研發高科技健康產品並從事加密貨幣挖礦。警方表示，事實上她挪用了這些資金。
投資者告訴BBC，他們希望能從英國當局取回至少部分資金。未被認領的資金通常會歸屬英國政府，這使部分人猜測英國財政部可能會從這筆資產中獲益。
「如果我們能收集所有證據，我們希望英國政府、皇家檢控署和高等法院能展現同情心，」受害者余先生表示。他說這場詐騙導致他的婚姻破裂。「因為現在，只有這批比特幣（加密貨幣）能讓我們取回一點失去的東西。」
47歲的錢志敏於2017年9月持假護照抵達英國，當時中國警方已開始調查她。
她搬進位於漢普斯特德荒原（英國倫敦的一處大型公園）邊緣的一棟豪宅，每月租金超過17,000 英鎊（22,700 美元）。為了支付這筆費用，她需要將比特幣兌換成可供花費的現金。
因此，她假扮成富有的古董與鑽石繼承人，並聘請一名前外賣員工作為私人助理，要求她將加密貨幣兌換成其他資產，如現金和房產。
隨著比特幣價值飆升，錢志敏能夠實現她的公司向投資者承諾的目標——「躺著也能致富」。她的助理溫儉（Wen Jian，音譯）因洗錢罪被判六年徒刑，她在去年自己的審判中表示，錢志敏大部分時間都躺在床上打遊戲和網購。
但根據她的日記，錢志敏同時也在擬定一個大膽的未來六年計劃。她的筆記概述了創辦一家國際銀行、購買瑞典城堡，甚至設法討好一位英國公爵的計劃。
她更宏大的目標是，到2022年成為利伯蘭（Liberland）女王——這是一個位於克羅地亞與塞爾維亞邊境的未被承認的微型國家。
在此期間，錢志敏讓溫儉尋找她可以在倫敦購買的房子。她試圖購買托特里奇公園（Totteridge Common）一處特別大的房產——該地區以寬敞且隱蔽的住宅聞名——當溫儉無法解釋老闆的財富來源時，引發了警方的調查。
警方突襲了錢志敏在漢普斯特德租住的房產，並查獲硬碟和筆記本電腦，裡面存有數萬枚比特幣——據信這是英國歷史上單次查扣的最大規模加密貨幣。
錢志敏四年前於中國創立了一家公司，透過該公司挪用資金。該公司名為「藍天格銳」（Bluesky Greet），聲稱使用投資者的資金來挖礦——即生成新的比特幣，並投資於一系列尖端科技設備。
但英國警方認為這是一場精心設計的騙局，錢志敏的公司只是利用高額回報的承諾，吸引越來越多的投資者加入。
「我們掌握的資訊越多……她實際上是詐騙的主謀，而不只是底層成員……很明顯，她非常聰明、頭腦靈活、善於操控，能說服很多人。」倫敦警察廳的喬·萊恩（Joe Ryan）告訴BBC。
投資者余先生表示，他從未懷疑有任何問題，因為公司每天都會給他一部分能看到的收益——每天剛超過100元人民幣（約14美元，10英鎊）。
「這讓大家感覺非常好，甚至讓我們有信心再借一點錢投資到這家公司。」他說。
他和妻子最初各投資了60,000元人民幣（約8,429 美元，6,295 英鎊）。據他所說，公司告訴他們，兩年半內可以獲得200%的利潤。他們很快開始貸款數千英鎊，利率高達 8%，以便投入更多資金。
此外，余先生還將每天的分紅立即重新投入公司。
「並沒有規定必須把收益再投資，但我想我們只是太難抗拒。他們不斷放大我們的夢想……直到我們失去所有自制力和判斷力。」
投資者發現，每拉一名新會員入會，自己的每日分紅就會增加。根據中國對該公司官方推廣員的審判文件，這一手法幫助詐騙計劃擴展至約12萬人，遍布中國所有省份。英國皇家檢控署（CPS）指出，他們的存款總額超過400億人民幣（約56億美元，42億英鎊）。
一名前公司員工後來作證稱，用來支付每日分紅的資金其實是新投資者的錢，而非加密貨幣挖礦紅利。
藍天格銳的行銷策略利用了許多中國中老年人的孤獨感。錢志敏甚至寫下關於社會責任的詩句，例如：「我們必須用初戀般的癡情去愛護老人。」
公司還為現有及潛在投資者組織集體旅遊和宴會，並藉此推廣更多投資機會——現場準備了投影片和刷卡機。
藍天格銳還大肆宣揚其對中國的熱愛，這是另一個精心設計、用來打動老年人的手段。
「我們的愛國心就是致命弱點，他們正是利用了這一點，」60多歲的余先生說，「他們說想讓中國成為世界第一。」
余先生表示，一系列演講者為公司背書，其中包括已故中華人民共和國創建者毛澤東的女婿。
「我們這一代人都仰慕毛主席，所以如果連他的女婿都為公司擔保，我們怎麼可能不相信呢？」
一名參加過活動的投資者及我們訪問的另外兩人表示，該公司甚至在中國立法機構開會的人民大會堂舉辦過活動。
「那群推廣員，能把紅的說成白的，把黑的說成紅的。」余先生說。
儘管領導這家高調的企業，錢志敏卻以神秘著稱，客戶只知道她的暱稱「花花」或「小花」，錢主要透過在博客上發表詩作與他們溝通。
但據一名客戶李先生表示，她會為最大投資者現身——那些至少投入600萬人民幣（約84.2萬美元，62.8萬英鎊）的人，並邀請他們參加更私密的活動。
「我們在場的人，可以說都被她迷住了，」他回憶道，「我們都把她視為財富女神。」
「她開始鼓勵我們放膽做夢……說三年內，她會給我們足夠的財富，讓我們的家族富裕三代。」
李先生、他的妻子和兄弟，共同投資了約1,000 萬人民幣（約130萬美元，100萬英鎊）。
中國警方於2017年中對藍天格銳展開調查，這標誌著錢志敏計劃走向終結的開始。
「分紅突然停止了，」余先生回憶說，「公司說警方在做一些檢查……不過我們被保證很快就會恢復支付。」
他表示，最初讓投資者保持冷靜的是公司管理層的安撫，稱這只是暫時的波動，並敦促他們不要聯絡警方。
他後來透過中國法院的案件信息發現，錢志敏曾收買那些高層管理人員，以安撫投資者的擔憂——她同時攜款逃往英國。
錢志敏並非完全忽視投資者的困境——她在日記中概述了一個計劃，打算在比特幣價格達到每枚50,000英鎊後償還在中國的債務。但她的日記清楚顯示，她的首要目標是統治並開發「利伯蘭」，並為此預留數百萬英鎊。
去年4月，她最終在英格蘭北部的約克被捕，南華克刑事法院在週一的量刑聽證會開始時表示，警方在房子裡還發現另外四人。據法庭稱，這四人專門被帶到英國為錢志敏工作，負責購物、清潔和安保等職務，且均屬非法僱用。
錢志敏被捕後否認所有指控，聲稱自己只是逃避中國政府對加密貨幣企業家的打壓，並質疑中國警方提供的證據。但在9月的審判中她意外認罪，承認非法獲取並持有加密貨幣。
錢志敏的律師在週二宣判後發表聲明，稱她的當事人是一位「比特幣先驅」，並補充說錢志敏接受定罪，但「她從未打算實施詐騙，只是承認她的投資計劃具有欺詐性，並誤導了那些信任她的人」。
在她的刑期宣布之前，李先生告訴BBC，錢志敏的認罪為受害者帶來了一線「曙光」。
錢志敏帶到英國的加密貨幣，自她抵達以來價值已翻漲超過20倍。其最終去向將由一宗民事性質的「犯罪所得」案件決定，該案將於明年初正式展開。
代表受害者的兩家律師事務所表示，數千名中國投資者計劃在此案中提出索賠。但其中一名要求匿名的中國律師告訴我們，這並不容易。他們需要證明自己的索賠——而在許多情況下，資金並非直接轉入錢志敏的公司，而是匯入地方推廣員的帳戶，再逐層上交。
目前尚不清楚，如果受害者成功索賠，他們是否僅能收回原始投資，或是能獲得反映比特幣後續漲幅的金額。
與其他「犯罪所得」案件一樣，任何剩餘資金通常會歸屬英國政府。BBC曾詢問英國財政部對剩餘資金的處理計劃，但未獲回應。
另外，上個月，皇家檢控署（CPS）表示，正在考慮為未參與民事案件的人制定補償方案。我們詢問該方案所需的證據標準，但該署表示目前無法透露細節。
余先生告訴BBC，這場詐騙對他的打擊不僅是財務上的，還包括個人層面，最終導致離婚，並與兒子鮮少聯繫。
儘管如此，他認為自己相對幸運。我們訪問的一名律師表示，許多錢志敏的投資者甚至沒有錢購買食物或藥品。
余先生認識其中一位——來自中國北方天津的女性。他說，她因無法負擔治療費用，自行出院，最終死於乳腺癌。
「她已瀕臨死亡，並知道我會寫作，所以她請我在最壞的情況下為她寫一首輓歌。」
余先生表示，他信守承諾，寫了一首紀念她的詩並發佈在網上。詩的結尾大意是：
「讓我們成為支柱，撐起天空/而非被牽引、被誤導的羔羊/倖存者——更加努力/
以糾正這深重的不公。」
其他人也在看
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 11 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 9 小時前