比特幣屠殺還沒結束？專家點名「不祥之兆」：恐崩跌70％

財經中心／倪譽瑋報導

分析師不看好未來比特幣走勢，點名過去幾次「超級熊市」後容易出現大回檔。（示意圖／翻攝自Pixabay）

6日比特幣（Bitcoin）大幅下挫，當天一度出現上萬人遭「爆倉」的屠殺。雖然後續又有大量資金逢低湧入，但分析師對未來比特幣走勢預測不看好，提出過去幾次比特幣價格漲到最高點後，常有回檔70％以上的波動，加上2025年底以來美股指數上升、比特幣卻接連下挫，兩者差距拉大也被形容為「不祥之兆」。預估未來比特幣最低可能崩到3.8萬美元。

比特幣價格狂崩又反彈 專家示警熊市後的回檔

綜合《Decrypt》等外媒報導，6日加密貨幣市場慘遭血洗，比特幣一度重挫逼近6萬美元，雖後續已慢慢回升至7萬美元左右，但金融服務機構Stifel分析師仍對未來不看好，市場對美元資產估值走高，讓數位貨幣信心崩潰，在地緣政治緊張、黃金頻創新高之際，被譽為「數位黃金」的比特幣卻遭到拋售。

廣告 廣告

分析師點名，過去比特幣高點回落案例，2011年回檔93％、2014年回檔84％、2018年回檔83％、2022年回檔76％，幣值在「超級熊市」恐大跳水，判斷這次可能也會有類似狀況，未來幾個月，比特幣最悲觀的情況下可能暴跌約70％，下探至3.8萬美元。而2025年10月以來，那斯達克100指數在高點徘徊、比特幣卻下挫，兩者差距拉大也被形容為「不祥之兆」。

比特幣走勢預測悲觀 政策是關鍵因素

值得注意的是，這次的比特幣血洗創下美國總統川普上任以來最疲弱表現，在過去一年，比特幣未隨美元走弱而走強，分析師認為可能和川普貿易戰、美國整體貨幣政策的轉向有關，前者帶來外部干擾、後者被視為擊垮幣值的關鍵。

分析師解析，2022年聯準會（Fed）主席鮑爾警告通膨的「痛苦」代價、2025年底聯準會又釋出偏鷹訊號，2026年川普再提名被視為通膨鷹派的華許（Kevin Warsh）當新主席，鷹派「依賴數據」的貨幣政策立場壓低投機情緒、未來展望為「緊縮」引發市場擔憂，恐害拋售賣壓加速。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

監管風暴來襲？傳中國大潤發CEO「被警帶走」 公司承認找嘸人

WBC／大谷翔平「只打不投」原因曝光 傳天價賠償遭拒保

已過8個月 網疑「基隆－石垣島渡輪」涼了？官方公告曝

才剛與普丁視訊會面完畢！習近平「再與川普通話」

