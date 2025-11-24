比特幣崩跌！麻吉大哥帳戶被「完全清算」虧6.4億

麻吉大哥黃立成。（圖／東森新聞）





加密貨幣近期不斷下跌，也讓「幣圈傳奇」麻吉大哥黃立成又大翻車，損失高達台幣6.4億元。專家也提醒，感恩節期間可能還會繼續出現拋售的狀況，投資人要謹慎應對。

麻吉大哥黃立成淡出演藝圈走進加密貨幣市場，最高紀錄一夜大賺台幣近2億元，但沒想到近期卻大翻車，11月在去中心化交易所，遭清算71次，登上清算王寶座，如今再爆出他的加密帳戶已經被完全清算，總損失高達新台幣6.4億元，截至21日，麻吉大哥的加密帳戶餘額，只剩下台幣不到50萬元。

廣告 廣告

藝人黃立成：「賺錢秘訣喔，當然就是比較認真一點，然後不要每天玩。」

不要每天玩，因為短期波動實在太大，加密貨幣近期走勢疲弱，比特幣自10月6日的高點以來，已經下跌超過3成，雖然23日盤中上漲2.6％，報86505.26美元，但11月來累計仍暴跌20.9％，跌幅規模超乎市場預期，分析師更認為，拋售情況會在感恩節前後持續發生，加上聯準會可能不會降息，投資人紛紛跳船止血。

加密貨幣專家蔡胖丁：「這個聯準會當然是有關係，不過我覺得現在，川普上臺的加密貨幣三大利好，最近就同時都消失了，像那個麥克貝瑞說，AI是大泡沫，他做空做到最近，基金不是倒了解散了，所以這件事情在華爾街發酵。」

加密貨幣崩跌，被波及到的還有美國總統川普一家人，冠上川普大名的迷因幣，8月以來市值下跌四分之一，川普次子艾瑞克持有的比特幣挖礦企業，價值更是從高點腰斬，今年開始買進比特幣的川普社群媒體公司，股價也在歷史低點徘徊。根據估算，川普家族的財富，已經從9月初的77億美元，滑落至67億美元。

加密貨幣專家蔡胖丁：「我覺得盡量採，被動跟消極一點的策略，要比較積極的操作的話，建議等到，明年一二月的時候再看。」

加密貨幣市場，恐慌指數回升至19，市場處於極度恐慌狀態，不只凸顯市場信心的脆弱程度，也使華爾街面臨壓力測試，AI泡沫及經濟趨緩的憂慮同時爆發，投資人只能謹慎應對。



【更多東森娛樂報導】

●比特幣慘崩！麻吉大哥資產1.95 億→4百萬 深夜發聲

●黃立成玩幣慘賠「負債4.6億」 53歲生日願望不忘自嘲

●台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

