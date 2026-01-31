比特幣急殺 Coinbase打臉黃金帶飛神話

▲外媒分析指出，黃金上漲不代表比特幣一定跟著衝高。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 比特幣再度急殺，今（31）日盤中一度跌到約8.1萬美元附近，單日回檔逾2%。Coinbase Institutional最新研究表示，投資圈常講的「黃金先漲、資金就會輪動到比特幣」其實沒那麼神，兩者走勢沒有穩定、可重複的統計相關性。

根據Coinbase Institutional，黃金通常在市場緊張、資金避險時受惠；但比特幣多數時間反而在「風險偏好回升」的環境表現更強，兩種資產的市場角色不同，價格自然經常各走各的。也因此，把「黃金走強」直接推論成「比特幣遲早補漲」，中間缺乏明確因果。

近期黃金走勢劇烈，受到美元走弱與避險情緒升溫推動，金價在1月一路急拉，現貨金價一度衝上每盎司5500美元，但在創高後也出現獲利了結賣壓，價格回落至約5100美元。

