比特幣恐慌下殺 近60萬槓桿賭徒爆倉輸到脫褲 高點腰斬現抄底恐變送頭

比特幣跳水後，正在力守58,000美元成本防線，短線進入保衛戰。圖／翻攝自Pixabay

幣圈最近的狂風暴雨，讓局裡局外的人看得是一頭霧水：不是說比特幣是數位黃金嗎？怎麼最近卻像坐溜滑梯一樣突然往下滑？其實加密貨幣的世界，很像一條「能讓你通往賺大錢、也能讓你賠大錢的高速公路」。HOYA BIT創辦人彭云嫻提醒，當市場恐慌、槓桿過高、資金撤退三件事同時發生，就很容易上演一場失控式暴跌。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，今（6）日比特幣一度觸及60,062美元，相較去年10月高點幾乎腰斬。這波跌勢，象徵著自2024年底以來，因為美國總統川普上任所堆疊出的「政治預期行情」，已經正式消化殆盡。

目前全球加密市值在短時間內大幅蒸發，超過了59萬人爆倉，市場正在進行一場極致的「去槓桿化」。彭云嫻直言：「這不是單一資產的下跌，而是數位資產邁向成熟過程中，必須經歷的信心重整期。」

她指出，比特幣目前正試圖守住約58,000美元的長期支撐位置，這位置是牛市與熊市的分水嶺，也代表市場此刻正式進入「成本保衛戰」。

彭云嫻也觀察到，「比特幣與VXN指數（那斯達克100波動率指數）呈現高度聯動性。」VXN也被稱為科技股恐慌指數，反映的是市場對科技巨頭未來波動的恐懼預期，當VXN大幅跳升時，代表傳統機構資金正在規避風險。

而比特幣作為科技領域中流動性最強、波動最高的資產，自然會率先成為停損的首選目標。

目前VXN仍在高位震盪，彭云嫻認為，這代表市場的去槓桿壓力還沒完全排除。開槓桿就像在賭場借錢押注，而槓桿壓力就是「借錢下注還沒還完」，然而賭桌上隨時可能再殺一波，讓不肯離場的人輸到脫褲。

因此她建議，在恐慌指數回到正常區間前，投資人應提高現金水位，不要在波動最大時硬開槓桿。

除了恐慌指標，「總經數據也在拖累市場」。美國1月裁員數據上升，創2009年以來新高，加上職缺數下降，讓市場開始擔心經濟增速放緩。

在這種情況下，資金不只撤出加密貨幣，連白銀這類傳統避險金屬都出現單日16%的劇烈震盪，顯示市場正在上演「能跑就跑」的集體撤退潮。

更可怕的，則是「衍生品市場的連鎖爆倉效應」。彭云嫻指出，這次市場出現超過27億美元的爆倉金額，背後反映的是槓桿合約規模過大。

你可以把槓桿想成「借錢賭一把」，贏的時候賺很快，但輸的時候也會死很快。

當幣價跌破某個關鍵支撐點，系統就會自動強制平倉，就像銀行直接把你的籌碼收走。這會產生惡性循環：有人爆倉→被迫賣出→價格再跌→更多人爆倉→賣壓更重，最後，就變成短時間內的失控式下殺。

彭云嫻建議，加密貨幣投資人現階段最好的策略，不是猜最低點，而是用「現貨分批布局、降低槓桿曝險」的方式慢慢進場，保留資金彈性，畢竟在幣圈，現在先做好風險控管、好好活下來，比賺快錢更重要。

HOYA BIT創辦人彭云嫻曝，科技恐慌指數飆升時，比特幣往往成為第一個被停損的資產，短線不宜追價。圖／HOYA BIT



