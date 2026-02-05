比特幣恐跌破5萬美元？川普上任後的漲幅全歸零 專家曝1警訊：被打回原形

​隨著全球金融市場避險情緒升溫，加密貨幣市場再度承壓，比特幣今（5）日一路溜滑梯，續跌失守7.1萬美元關卡，觸及2024年10月以來最低水平，後續是否還會繼續下跌，預測平台資料更顯示有高達59％的人預期會跌至5.5萬美元。對此，財經專家「王董的大盤籌碼」在臉書發文分析未來趨勢，他直言，曾經一度飆上12萬美元的比特幣被打回原形，價格再往下跌那就是大家通通套牢了。​

不只比特幣崩跌，連帶許多加密貨幣都跟著溜滑梯。根據加密貨幣平台CoinGecko 行情數據，比特幣過去24小時重挫7.9%，下探至70342 美元；以太幣同步走弱，下跌7.6%至2087美元。預測市場平台Polymarket上針對比特幣今年會跌至6.5萬美元的機率已經高達83％，預期比特幣今年會跌至5.5萬美元的機率也高達59％，而且兩項機率都還在持續攀升中，說明市場對比特幣的信心持續下降。

比特幣跌勢看不見盡頭？ 王董大盤籌碼： 投資人態度明顯轉淡

美國川普在競選期間承諾打造「加密貨幣之都」，並於勝選後宣布設立戰略性加密貨幣儲備。市場原先預期，美國政府將對加密資產採取較寬鬆的監管態度，帶動比特幣與其他數位貨幣一度大幅上漲，不過如今卻跌回原點。

對此，王董大盤籌碼指出，曾經一度飆上12萬美元，當時甚至讓少數外資喊話可以跟黃金拿來比較，搖身變成避險資產的比特幣，目前看起來就是又打回到它的風險資產原形了，比特幣的價格已經跌回從2024年3月以來的ETF買進平均成本，只要價格再往下一點點，那就是買進的大家通通套牢了，ETF持有的比特幣市值快速下滑，投資ETF在過去幾個月賠得比美股大盤還要多很多。

王董大盤籌碼表示，可以看到從去年流入比特幣ETF的資金就已經明顯往下，這當然說明了投資人對於比特幣的喜好態度明顯轉淡，未來一定要看到累積流入ETF的金額上升，才代表市場的樂觀程度回來了。​



