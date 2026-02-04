比特幣投資詐騙！北市婦面交遭劫700萬 車手追搶匪畫面曝光

記者楊忠翰／台北報導

台北市大同區驚傳飛車搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日交付現金700萬元現金給張姓車手；孰料，張男順利取得鉅款後，突然出現第三方當街搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，稍早監視器畫面也隨之曝光。

根據監視器畫面顯示，搶匪奪走手提袋後，右手直接扣住不放，從重慶北路二段巷內衝出來，險些撞上騎樓的柱子，搶匪恢復平衡後，隨即向前加速狂奔，張姓車手一開始還能尾隨其後，隨後距離就越拉越大，搶匪也消失於畫面之中。

大同分局表示，先前許女在臉書看到虛擬貨幣投資廣告，隨即與不明男子取得聯繫，對方再將她介紹給1名理財專員，第1次許女匯款160萬元，到理財專員指定的帳戶，名義上是購買比特幣。

詐騙集團食髓知味，又慫恿許女加碼投資700萬元，3日下午1時30分，許女來到重慶北路二段巷內，與30歲的張姓車手面交；但張男拿到手提袋不久後，又被另名男子當街搶走。

搶匪沿著延平北路拔腿狂奔，最後坐上1部賓士轎車離去；警方調閱監視器畫面追查，初步確認車上共有4名嫌犯，賓士轎車一路開往新北市方向逃逸，專案小組正在追緝其下落；警方也針對張男供詞進行交叉比對，不排除他與搶匪早已認識，同時向上追查幕後的詐騙集團，藉以追回700萬元贓款。

