比特幣暴漲暴跌，數位資產還能投資嗎？專家分析關鍵轉折點，下一波革命蓄勢待發

歷經2025年初強勁漲勢之後，比特幣從10月份拋售潮以來下跌超過30%，加密市場市值在數週之內蒸發逾一兆美元，讓投資人膽戰心驚。法人認為，雖然震盪仍是這類資產的特徵，但在市場參與度和基礎建設的提升下，已經逐步減緩波動性。展望2026年，數位資產有望在機構法人支持與產品創新的推動下，持續穩健發展。

富達國際數位資產投資副總監黎樂知表示，數位資產今年迎來關鍵轉折點，隨著監管框架更清晰、投資管道改善，以及市場對比特幣在多元投資組合的獨特角色認知提升，機構法人參與度明顯提升，涵蓋企業財務部、私人銀行、主權基金與投資顧問等，使目前總市值超過1.5兆美元，「儘管市場出現波動，但從歷史角度來看，比特幣這次跌幅相對溫和、影響有限。」

廣告 廣告

黎樂知指出，比特幣核心特質包括稀缺性、中立性及不受主權控制等，在地緣政治緊張與貨幣購買力下滑的環境下更顯重要。去中心化兼具有限性的發行結構，也成為提供另類價值儲存的工具。

此外，比特幣沒有伴隨盈餘或現金流，其價格變動反映全球流動性與市場情緒，既呈現總體經濟趨勢，也為部分投資人視為避險資產。

黎樂知分析，比特幣下一階段演進將聚焦實用性的延伸，從被動持有與投機交易，延伸到抵押、借貸及衍生品等應用，「10月價格修正與後續衍生品被清算，突顯市場迅速轉向的風險，也強化機構級風險控管與紀律的重要性。」

數位資產普及化的關鍵

富達國際投資人調查結果顯示，歐洲有25%個人投資者已經持有數位資產，並有22%計畫加碼。亞太區則有23%持有，超過半數計畫在一年內增加配置。而在台灣，儘管主管機關目前只開放機構法人投資者與專業投資人，24%個人投資者表示持有數位資產，51%表示增持意願。

黎樂知表示，美國於2024年初批准加密貨幣現貨ETF以來，透過ETF持有的加密貨幣已經成長至超過1700億美元，大多數集中於比特幣。隨著市場對數位資產的理解加深，生態系統更趨多元，投資人正開始尋求其他加密貨幣，例如支援去中心化廣泛應用及智慧合約的以太幣（Ethereum ）與索拉拉。

她研判，下一波創新應會出現在加密貨幣質押型ETF（crypto-staked ETFs），結合產生收益與投資便利性，提供投資人「質押獎勵」，透過鎖定代幣參與共識機制而獲得回報。

代幣化基金會是下一波數位資產革命？

富達認為，代幣化基金將成為數位資產革命的下一階段，因為各類型投資人都有機會在區塊鏈上持有數位化的傳統基金。

富達國際亞太區（日本除外）數位投資及夥伴關係主管Emma Pecenicic表示，代幣化基金結合收益、流動性與區塊鏈應用，將重新定義投資人觸及數位資產的方式。目前已見代幣化貨幣市場基金符合市場需求，未來增長可期。

然而，代幣化基金的發展也伴隨挑戰。目前多數模式僅將基金數位化，而非重新設計以適應無休市交易與即時結算。若要釋放市場潛力，必須從「數位分身（digital twins）」走向「數位原生（digital-native）」架構。

富達強調，數位資產在監管、市場結構與產品設計的提升上快速成熟，市場討論焦點已從「如果」轉向「如何」，在具備紀律、透明度與明確目的的前提下，將數位資產嵌入主流投資工具中，將在2026年吸引更多關注與資金。



更多風傳媒報導

