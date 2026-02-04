比特幣暴跌恐難止血？施俊吉示警「這關鍵」藏隱憂：可能一直跌到谷底

比特幣今（2026）年初以來走勢明顯轉弱，市場情緒快速由樂觀轉為保守，前行政院副院長施俊吉指出，比特幣向來以價格劇烈波動聞名。去年10月，比特幣一度衝上126,200美元，創下歷史新高，但隨後走勢轉弱、跌多漲少，今年2月3日更一度下探至72877美元（約229萬新台幣）。施俊吉直言，造成比特幣下跌的因素很多，但其中一項結構性問題，正是「供給量固定」，成為價格難以止跌回升的重要關鍵。

施俊吉透過臉書分析，並進一步以貨幣概念說明，若假設比特幣是一種通用貨幣，所有商品都有以比特幣計價的價格，那麼當「比特幣價格下跌」，實際上就等同於「所有商品價格上漲」，即市面出現通貨膨脹的情況。施俊吉解釋，照傳統經濟體系的運作邏輯，此時中央銀行理應出手，透過貨幣政策來穩定物價，其中一項常見作法便是縮減貨幣供給。

廣告 廣告

但比特幣與傳統經濟體系的差異就在這裡，施俊吉直言，比特幣並不存在這樣的調節機制；除了總量在設計上早已固定，無法依市場狀況進行調整之外，更重要的是，比特幣採取去中心化架構，根本不存在所謂的「比特幣中央銀行」，自然也無從啟動任何貨幣政策來干預價格走勢。

也因如此，當比特幣價格下跌時，市場等同少了一道煞車裝置。施俊吉形容，這種狀態就像沒有制動系統的雲霄飛車，一旦開始下滑，便可能一路跌到谷底。由於供給量無法彈性調整，市場只能被動承受價格波動，缺乏穩定機制，使得比特幣的漲跌幅度往往更加劇烈。

最後，施俊吉也直言，是否所有加密貨幣都同樣面臨供給無法調整的問題？穩定幣又是否具備不同的機制？施俊吉認為，這些都是值得進一步深入探討的課題。從比特幣近期走勢來看，其制度設計本身對價格穩定性的影響，或許正是投資人不可忽視的核心風險之一。

更多風傳媒報導

