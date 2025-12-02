比特幣暴跌超過6％！美股四大指數全部收跌 台積電ADR下跌1.31％
[Newtalk新聞] 加密貨幣1日大跳水，比特幣暴跌逾6%，對股市形成下行壓力，加上美國公債殖利率上升、經濟數據顯示關稅仍拖累製造業等因素影響，美國股市1日收跌，道瓊工業指數下跌427.09點；台積電ADR下跌1.31%，收在287.68美元。與此同時，投資人關注聯邦準備理事會（Fed）下週的政策聲明。
綜合媒體報導，在美股12月第一個交易日，比特幣暴跌逾6%，跌破8萬6000美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊。包括Coinbase收盤下跌4.8%，加拿大礦企Bitfarms在美國上市的股票也大跌5.7％，MicroStrategy（MSTR）盤中一度暴跌12％，最終收盤下跌3.3％。
道瓊工業指數挫跌427.09點或0.90%，收47289.33點。標準普爾指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點。那斯達克指數下挫89.77點或0.38%，收23275.92點。費城半導體指數小挫4.62點或0.07%，收7020.53點。焦點個股方面，Meta下跌1.09%，蘋果上漲1.52%，Alphabet下跌1.65%輝達上漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，收在287.68美元。
美國11月 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）降至48.2，為4個月以來最大降幅，連續第9個月萎縮，情勢比武漢肺炎疫情「更加嚴峻」，增高聯準會盡快降息的政策壓力。美國總統川普（Donald Trump）上週日透露，已拍板確定下一任聯準會主席人選，並清楚表態，希望由他提名的人選推動降息政策。
