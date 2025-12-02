比特幣止跌！美股4大指數開高 科技股上漲

▲比特幣止跌帶動科技股上漲，美股4大指數2日開盤上漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 受比特幣價格上漲提振，美股2日開盤走高，科技股也反彈上漲，道瓊工業指數開盤上漲128點或0.3%，標普500指數上漲0.3%，那斯達克指數上漲0.5%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲87.41點或0.18%，標普500指數上漲21.28點或0.31%，那斯達克上漲169.24點或0.73%，費城半導體指數上漲160.1點或2.28%。

個股部分，輝達上漲2.56%、英特爾上漲3.82%、蘋果上漲0.07%、谷歌上漲0.44%、Meta上漲0.215、微軟上漲0.47%，台積電ADR也上漲2.29%。

美國財經媒體CNBC報導，美股在前一日大幅下跌後，週二反彈開高，受比特幣價格上漲提振股市走高，科技股也受到投資人追捧。

比特幣2日上漲3.8%，收復前一日的部分跌幅，與人工智慧交易相關的科技股如甲骨文（Oracle）、輝達（Nvidia）上漲，也對市場起到支撐作用。

近幾週來，避險情緒升溫，投資者擔憂持續通膨、估值過高以及人工智慧投資回報等問題，這給牛市帶來了壓力。加密貨幣在前一交易日進一步加劇跌勢，比特幣創下自3月以來最糟糕的單日表現。

儘管11月科技股表現低迷，標普500指數僅小幅上漲，但投資者仍在關注可能引發年底反彈的催化劑。交易員目前樂觀地認為，聯準會（FED）將在12月10日結束的政策會議上宣布降息。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在即將召開的會議上降息的可能性超過87%，遠高於11月中旬的預測機率。

Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）表示，隨著年底臨近，多頭依然受益於技術面和基本面的強勁支撐。技術面方面，12月依然是強勁的季節性月份，資金流動穩定，風險指標有所改善，標普500指數已重回50日線上方，市場廣度有所提升，但市場情緒仍處於歷史低點，空頭的論點主要集中在對人工智能建設可持續性的擔憂以及過高的估值上。

