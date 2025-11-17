比特幣漲幅歸零 2指標成焦點

比特幣在17日凌晨跌至93684美元，跌破去年底的收盤水準，也就是今年的漲幅完全歸零，外媒認為是加密幣泡沫的警訊，不過專家認為，加密幣是最方便變現的倉位，因此回檔往往比科技股劇烈，未來加密幣是否有利多，建議投資人可以專注美國10年期公債殖利率以及比特幣現貨ETF的資金流向。

在支持加密幣的美國總統川普上任後，加密幣市場漲多跌少，但在關稅問題影響總經的情況下，讓加密幣持續走跌。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，目前全球資金正掀起一波大規模的回調潮。從鏈上數據來看，這次的賣壓主要集中在兩個來源，首先是11月13日比特幣ETF單日淨流出高達8.7億美元，寫下史上第二大的撤資紀錄；其次是長期持有者趁市場情緒高檔選擇獲利了結，賣壓在10萬美元這個心理關卡附近集中爆發，價格自然出現回落。

彭云嫻表示，不只加密幣下跌，整體資產都在同步修正，包括美股、科技股都有資金撤離的情況，轉向更穩健的避險資產，而比特幣為較新的資產，也方便變現，因此成為首批釋出的標的，回檔幅度相比科技股更劇烈；除比特幣，其餘加密資產也會被動跟隨走跌，山寨幣甚至有淘汰潮的出現。

彭云嫻建議，在高度不確定的市場環境中，應避免單筆重壓，也要避免抄底或者全面撤出的極端行為，採冷靜、紀律操作，並以現貨為主保持資金彈性，降低短期行情的壓力。

至於加密幣短期是否會有利多出現，彭云嫻指出，以季節來看，市場有機會迎來傳統第4季的「聖誕行情」，因為市場資金回流投資情緒偏正向，會有平穩的上行走勢，但反轉力量仍是總經環境。因此彭云嫻認為應關注2指標，包括美國10年期公債殖利率，穩定回落代表避險需求降，可望有回升動能；第2項指標則是比特幣現貨ETF的資金流向，若呈現淨流入，可能會是市場回穩的明確信號，象徵大型機構重新布局的意願。