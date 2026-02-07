比特幣站回7萬美元關卡 摩通：「這原因」比黃金更具吸引力

比特幣6日價格重新站上7萬美元關卡。（圖／pixabay）

經歷前一日的腥風血雨後，比特幣6日價格重新站上7萬美元關卡。市場人士仍警告，加密貨幣波動極大，短線反彈不代表賣壓已結束，比特幣可能再下探至5萬美元才會築底。

比特幣6日盤中一度升至71458美元，24小時內漲幅超過11％，以太幣多檔加密貨幣也同步反彈。美股區塊鏈類股一同開趴，Strategy漲幅超26％。截至收稿，比特幣最新報價為71629 美元。

比特幣5日一度跌破61000美元，單日重挫約15％，加密市場賣壓主要來自比特幣現貨ETF的拋售、價格急跌引發的強制清算潮，並受到軟體類股遭拋售的連帶波及，這些加密資產在近幾個交易日出現明顯下跌，買盤意願與流動性承受壓力。

比特幣價格已較去年10月創下的12.6萬美元高點下跌超過40％。不過有外媒報導，摩根大通的分析師認爲，在對風險衡量方式進行調整後，比特幣對長期投資者而言可能比黃金更具吸引力。黃金幾十年來一直是市場默認的「避險首選」，這一觀點可謂頗具意味的轉折。

摩根大通稱表示，「比特幣/黃金波動率比率」已降至約1.5的歷史低位，意味著比特幣承受的風險大約只是黃金的1.5倍。由於風險差距縮小，比特幣在風險調整後的回報比較中變得更具競爭力。

不過Bellwether Wealth總裁兼投資長Clark Bellin示警，在如此高波動的資產中，幾乎不可能判斷何時、何處才是底部。

