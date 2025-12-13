比特幣納儲備資產？ 央行評估4風險「不適合」

鑑於穩定幣在跨境支付潛力，央行密切關注其發展與影響。（圖／pixabay）

針對比特幣是否納入中央銀行儲備資產，央行最新報告指出，比特幣作為儲備資產將有價格波動劇烈、流動性、資訊安全與託管、監管規範架構尚未成熟等四大風險。不過，報告提到，鑑於穩定幣在跨境支付領域的應用潛力，央行將密切關注其發展與影響。

央行表示，儲備資產多在危機時期用以維持經濟及金融穩定，因此投資著重流動性、安全性及收益性；比特幣流動性仍遠不及傳統資產、存在價值不穩定及資安風險等安全性疑慮。

儘管比特幣具備供給固定、去中心化、可分散投資組合及政治動亂情境下可攜性等特性，且過去加密資產展現高報酬的潛力，但歷年來比特幣亦多次出現崩跌，即便波動有下降趨勢，仍遠高於主要貨幣、美債及黃金的波動性。

比特幣雖有顯著交易量，但流動性遠不及傳統儲備資產，加上加密資產市場有價格操縱潛在風險，交易集中少數交易所與平台，若遇到技術故障或平台破產事件，流動性可能瞬間消失。比特幣目前缺乏一致性的監管架構恐導致法律風險，更令央行難以將加密資產納入儲備資產的管理策略中。

近一年來全球主要央行及國際機構也對比特幣作為儲備資產抱持審慎態度，倭國認為比特幣等加密貨幣不適合作為央行儲備資產。截至收稿，比特幣小漲0.06％，暫報90,352.33美元。

