比特幣血崩！一夕蒸發20億美元 創史上單日最大規模紀錄
全球最大加密貨幣比特幣跌跌不休，21日跌破81,000美元關卡，降至七個月新低。本月迄今比特幣累計重挫逾20％，朝2022年6月以來最大月線跌幅方向前進，拖累整體加密幣市值跌破3兆美元。
投資人擔心科技類股估值過高，加上美國聯準會（Fed）降息不確定性，加密貨幣引領風險性資產下殺，比特幣一度失守81,000美元大關。根據CoinDesk報價，比特幣21日挫低至80,553美元。全球第二大加密幣以太幣同步下挫，降至四月新低，跌幅一度深達8％。
22日比特幣止跌回穩，過去24小時上漲0.57％，升至83,711.66美元。以太幣持續軟腳，下跌0.28％，報2,718.96美元。
根據CoinGecko數據，整體加密貨幣市場總市值21日跌破3兆美元，降至2.95兆美元，此為4月以來首次低於3兆美元大關。 加密幣急跌再次引來爆倉（liquidation）潮，也就是強制平倉。根據CoinGlass數據顯示，過去24小時內有將近20億美元的槓桿部位被強制平倉，創下史上單日最大規模紀錄。
比特幣近月遭遇亂流，11月迄今累計大跌約25％，有可能創下2022年6月以來最大單月跌幅，當時加密幣借貸機構Celsius Networks破產拖累幣圈進入加密幣寒冬，比特幣月線血崩41％。
加密貨幣往往被視為是風險胃納的晴雨表，加密幣狂瀉，伴隨著人工智慧（AI）類股重挫且市場波動劇烈，凸顯近幾日市場信心轉趨疲弱。
比特幣這波跌勢與10月的驚人漲勢呈現巨大反差。全球對比特幣的監管政策漸趨友善，帶動比特幣在10月稍早衝破126,000美元，刷新歷史新高水準，然而進入11月比特幣便坐上溜滑梯，先是在11月中失守10萬美元大關，20日又跌破9萬美元關卡。比特幣目前較10月創下的紀錄高點下挫逾33％。（工商時報顏嘉南報導）
