比特幣血洗後反彈 專家點3訊號

比特幣年初至今粗估跌幅約2成，展望後市，HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，可以注意3個訊號，首先是關注加密幣未來實質政策的掛鉤錨點，其次是加密貨幣市場結構法案《Clarity Act》等政策是否真正落地，最後是留意現貨ETF的資金進出，若機構資金能保持穩定持有，有助於比特幣在6萬美元建立實質底部，並重新挑戰數位黃金的避險價值。

比特幣今年來一度觸及9.7萬美元，不過在5日單日跌幅達14％，8日則在7萬美元上下震盪，彭云嫻分析，今年的低點在60060美元，相比去年10月高點幾乎腰斬，代表川普上任後的政治紅利已完全消化，目前市場正經歷去槓桿化，也是邁向成熟化的過程。

其次是來自NASDAQ-100波動率指數（VXN指數）的恐慌連動，VXN反映的是市場對科技巨頭未來波動的恐懼預期，當VXN指數大幅跳升時，代表傳統機構資金正在規避風險，而比特幣作為科技領域中流動性最強、波動係數最高的資產，自然會率先成為停損的首選目標。

在總經數據部分，美國1月裁員的數據上升，職缺數卻下降，因此引發經濟成長放緩的預期，除了加密幣，即使是傳統避險的白銀、黃金等，也出現單日最大16％的跌幅。

最後則是金融衍生品的連鎖反應，彭云嫻認為，此波下跌有超過27億美元的合約爆倉，顯示槓桿以及合約部位規模過大的隱憂，在比特幣跌破關鍵支撐點位時，就會觸發強制平倉，引發連鎖反應的賣壓造成價格下跌，形成惡性循環。