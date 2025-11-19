比特幣跌不停 彭博示警：再刷新高機率只剩5％

比特幣從2025年高點已重挫近30%。

比特幣從今年高點一路下跌，跌幅逼近三成。根據《彭博》引述Coinbase旗下Deribit 期權資料顯示，比特幣在2025年內再度挑戰12.6萬美元的概率，已縮水至不足5%。本週二，比特幣甚至短暫跌破9萬美元，來到ETF投資人普遍的進場成本。儘管價格後來微幅回升至9萬3241美元，但市場信心依舊動盪。

原本外界期待今年將是加密貨幣走向主流金融的關鍵一年，由於美國政府態度友善、新型跨代幣ETF開放、機構資金湧入等影響，都看似前景看好。然而實際走勢卻複製過去一再重演的劇本，熱潮湧現後崩跌。比特幣今年的表現不如人意，不只被黃金、市場指標債券以及那斯達克指數全面超車，就連向來以穩健著稱的美國公用事業指數也跑得比它快。

XBTO Trading 高級交易員 George Mandres 認為「10月10日的崩盤影響遠比表面更深，它削弱了做市商提供流動性的意願，也動搖了投資者的風險偏好。」另外，也有一派認為跟整體市場疲弱有關。BRN研究主管Timothy Misir分析，中國股市走弱，目前市場流動性偏緊，相關性也回到高槓桿狀態。加密貨幣表現得不像避險資產，反而成了最激進的宏觀槓桿押注。