比特幣跌勢加劇逼近6萬美元大關 高風險資產遭資金撤離

火報記者 陳銳/報導

在全球科技股拋售壓力升高的背景下，加密貨幣市場同步承壓，比特幣價格一度下探6萬美元關卡，創下近16個月以來新低。

今日凌晨，比特幣最低下滑至60,008美元附近，其後出現技術性反彈，最新報價回升至約64,153美元，這是自2024年10月以來的相對低點，分析人士指出，近期大型部位集中平倉，加速了價格下跌，澳洲經紀商Pepperstone研究主管韋斯頓表示，市場中過度擁擠的多頭部位正在迅速出清，投資人開始重新評估風險承受能力。

市場認為，比特幣能否守住6萬美元，將成為短期投資信心的重要觀察指標。圖:istockphoto

其他主要加密貨幣同樣承壓，以太幣一度跌至約1,751美元的10個月低點，隨後反彈至1,891美元附近，整體市況方面，數據顯示，全球加密貨幣總市值自去年10月高點約4.379兆美元以來，已縮水約2兆美元，其中僅過去一個月就蒸發超過1兆美元。

從周線來看，比特幣本週跌幅約16%，今年以來累計下跌約27%；以太幣本週下跌約17%，今年以來跌幅擴大至36%。

近期貴金屬與股票市場的同步下跌，也進一步影響投資情緒，黃金與白銀因槓桿部位集中，價格波動加劇，使部分資金轉為保守操作，連帶壓抑對加密資產的風險偏好。

業界觀察指出，比特幣長期走勢與科技股表現高度連動，過去一段時間在人工智慧題材帶動下吸引大量資金進場，如今隨著市場情緒反轉，價格回檔幅度加深，香港Web3協會聯席主席朱耀華表示，此波回落並不意味加密貨幣前景終結，而是對缺乏風險控管、過度槓桿操作者的修正。

市場人士認為，短期內比特幣能否守住6萬美元整數關卡，將成為觀察資金動向與投資信心的重要指標，若全球股市與科技類股持續承壓，加密貨幣恐仍面臨進一步波動壓力。