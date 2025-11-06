比特幣跌破10萬美元！ 黃立成慘虧「帳戶餘額曝光」吐心聲
比特幣市場再度震盪，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，較10月6日創下的12.6萬美元歷史高點暴跌超過兩成。在這波加密貨幣市場下挫中，台灣知名音樂人「麻吉大哥」黃立成帳戶從190萬美元（約新台幣5860萬元）慘跌至僅剩14.9萬美元（約新台幣459萬元），損失慘重。對此，他4日在社群平台發聲了。
Machi (@machibigbrother) again deposited $275K $USDC into #HyperLiquid and opened an $ETH long position with 25x leverage.
Fun fact: He was partially liquidated on this trade too, and is now down to -$15.16M.https://t.co/S55sWR9yw8 pic.twitter.com/p3PCLncbBG
— Onchain Lens (@OnchainLens) November 5, 2025
黃立成日前在加密貨幣市場爆倉、20天內損失約17億新台幣，但他並未因此氣餒，反而加碼投入28.4萬美元（約新台幣871萬元）繼續做多以太幣。然而市場行情持續下滑，黃立成的以太幣「ETH」（25倍槓桿）與HYPE多單（10倍槓桿）於3日中午再度被系統部分清算，單日虧損約13.5萬美元（約新台幣415萬元）。
The best thing to do after being liquidated is to swim naked. pic.twitter.com/hc2LKZZHJA
— Machi Big Brother (@machibigbrother) November 4, 2025
面對接連的市場打擊與虧損，黃立成4日在X貼出一張游泳時仰望天空的照片，幽默自嘲：「The best thing to do after being liquidated is to swim naked.（破產清算後最好的事就是裸泳。）」隨後在4日再度發文：「Misery loves company but I only want to see you win brother.（同病相憐，但我只希望看到你們贏，兄弟）」。
