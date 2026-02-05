比特幣跌破6萬4千美元！過去1年累計下跌近30%

比特幣（Bitcoin）於美東時間5日跌破64,000美元。（圖／達志／美聯社）

比特幣（Bitcoin）於美東時間5日跌破64,000美元，投資人對這項曾被譽為「數位黃金」與獨特價值儲存工具的資產信心持續動搖。在盤中某一時點，比特幣甚至下跌至62,303.19美元，創下自2024年11月以來的最低水準。最新報價為63,010.00美元。

據美國財經媒體《CNBC》報導，包括比特幣在內的數位資產進一步擴大跌幅，投資人重新評估這種加密貨幣的實際用途。過去，比特幣不僅被宣傳為對抗通膨與總體經濟不確定性的避險工具，也被視為法定貨幣與傳統避險資產（如黃金）的替代選項。

然而，自10月初價格觸及略高於126,000美元的高點後，這些期待近期並未實現。比特幣在5日盤中稍早跌破70,000美元關卡，隨後賣壓加劇，使資產價格更接近選舉前的水準。本週以來，比特幣已累計下跌20%。

當比特幣觸及預設價格時，交易員部位被自動賣出的強制平倉機制，持續對市場造成壓力。根據加密貨幣衍生品數據分析平台「CoinGlass」數據，截至5日，本週已有超過20億美元的加密貨幣多空部位遭到清算。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師拉布爾（Marion Laboure）4日在致客戶報告中指出：「我們認為，這種持續性的拋售顯示傳統投資人正在失去興趣，市場對加密貨幣的整體悲觀情緒正在升溫。」

投資人日益謹慎之際，許多過去對比特幣的聳動論述未能兌現。該加密貨幣大致與其他風險資產（如股票）同向波動，尤其是在近期委內瑞拉（Venezuela）、中東與歐洲出現地緣政治與總體經濟動盪期間。此外，其作為商品與服務支付工具的採用程度依然有限。

報導補充，比特幣過去1年累計下跌近30%，同期黃金則大漲68%。其他加密貨幣也大幅重挫。以太幣（Ether）本週回落23%，可能創下自2022年11月以來最糟糕的1週，當時跌幅為24%。Solana 5日觸及88.42美元，約為2年低點，本週跌幅達24%。

部分交易員指出，70,000美元是關鍵觀察水準，一旦跌破，可能引發比特幣進一步下行。歐洲數位資產管理公司「CoinShares」研究主管巴特菲爾（James Butterfill）表示，70,000美元正形成「關鍵心理關卡。如果無法守住，價格很可能下探至60,000至65,000美元區間。」

比特幣最新一波下跌發生之際，美國科技股賣壓加劇。道富科技精選產業SPDR指數股票型基金（State Street Technology Select Sector SPDR ETF）4日下跌2.8%，此前1日已下跌2.2%。同時，貴金屬市場也持續波動，白銀5日再度重挫，黃金亦承壓。

專注於長期以太坊（ETH）積累、鏈上收益生成及數位資產管理的美國上市公司「FG Nexus」數位資產執行長武吉諾維奇（Maja Vujinovic），在接受《CNBC》節目訪問時表示：「許多人預期的那種直線式多頭行情其實並未真正出現。比特幣不再靠炒作交易，敘事力道已經減弱，現在純粹是流動性與資金流在主導。」

過去，加密市場不少人士將比特幣價格支撐歸功於大型機構投資人，如今卻似乎正是這些參與者轉為賣方。加密貨幣鏈上數據分析平台「CryptoQuant」4日在報告中指出：「機構需求已出現顯著反轉。」像是美國指數股票型基金（ETF）去年同期曾買入46,000枚比特幣，如今在2026年卻成為淨賣方。

報告還指出其他令人擔憂的跡象，CryptoQuant分析師表示，「比特幣自2022年3月以來首次跌破365日移動平均線，且在跌破後的83天內下跌23%，表現甚至比2022年初熊市階段更為疲弱。」

移動平均線用於追蹤資產在特定期間內的價格，透過平滑短期波動以辨識趨勢。CryptoQuant指出，比特幣最新一波跌勢暗示「可能進一步下探70,000至60,000美元區間。」

