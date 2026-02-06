比特幣跌破6.3萬美元 自高點蒸發逾5成

美股科技龍頭表現疲軟，比特幣價格也出現連鎖反應，5日跌幅高達13%，目前跌破6萬3千美元，對比去年高峰已經蒸發超過五成，這也是2024年11月美國總統川普當選以來，首度失守6萬7千美元大關。

分析師指出，目前市場瀰漫的濃厚的悲觀情緒，傳統投資人正對比特幣失去信心，在美元表現強勁跟科技股震盪的雙重夾擊下，加密貨幣市場短期內恐怕仍將面臨下跌的壓力。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

比特幣失守8萬美元關卡！盤中跌逾6% 以太幣同步走弱

美國也起訴！太子首腦陳志落網引渡中國 柬埔寨：已剝奪國籍

瑞士宣布凍結馬杜洛與相關人士資產4年 若判定非法將造福委國人民