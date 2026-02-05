比特幣跌破7萬美元大關！分析師：恐跌到4萬

▲比特幣5日跌破7萬美元大關。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 全球加密貨幣近期劇烈波動，今（5日）跌破70,000美元，也是自2024年11月以來，首次跌破7萬美元大關。有多位分析師直言，比特幣可能進一步下探到6至7萬美元，甚至跌至4萬美元。

美國財經媒體CNBC報導，隨著風險資產出現廣泛拋售，比特幣今跌破 70,000 美元，截至美東時間5日上午8時，比特下跌5.49%，報69,424.44美元。

有市場觀察人士指出，7萬美元是值得關注的關鍵水位，一旦跌破，可能會引發比特幣進一步下挫。此次下跌緊隨週三美國科技股的全面拋售，這股壓力也滲透到了加密貨幣市場。此外，據Coinglass的數據，截至週四，本週加密貨幣市場已有超過 20 億美元的多頭與空頭部位被平倉。

貴金屬市場今日也持續動盪，白銀再次暴跌、黃金面臨下行壓力。

比特幣自去年10月創下超過126,000美元的歷史新高後，一直處於穩步下降趨勢。目前價格已下跌了約 40%，而包括乙太幣（Ether）和 XRP 在內的其他加密貨幣跌幅則更為慘烈。

CryptoQuant分析師表示，機構需求已出現實質性逆轉，去年此時購入4.6萬枚比特幣的美國交易所交易基金（ETF），在2026年已成為淨賣家，同時比特幣自2022年3月以來首次跌破年線，且跌破後83天內下跌23%，這預示著「價格可能會進一步下探至 6 萬至 7 萬美元區間」。

另據商業內幕報導，Zacks 投資研究公司（Zacks Investment Research）首席策略師布蘭克（John Blank）則認為，比特幣）已深陷熊市，且隨著崩跌持續，其價格可能進一步下探至 40,000 美元。他2日在CNBC節目表示，從125,000美元的頂峰跌到目前的76,000美元後，我們可能會看到它跌至40,000 美元」，且加密貨幣寒冬普遍會持續12到18個月，目前比特幣寒冬才剛剛開始，如果暴跌持續這麼長時間，比特幣可能會在未來六到八個月內跌到40,000 美元。

