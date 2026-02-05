比特幣跌破7萬美元 黃金、白銀也再現跌勢

比特幣延續1月中旬以來的跌勢，5日一度跌破7萬美元大關，等於美國總統川普2024年底當選以來的全部漲幅全數吐回；分析師形容，市場正面臨「信仰危機」。低氣壓蔓延至全球股市，金銀也再現跌勢。

比特幣先前下跌是因幣圈爆倉，但近來賣壓出自更廣泛的跨資產壓力。Coinglass資料顯示，過去24小時，幣圈約有7.22億美元的多頭部位爆倉，全球股市也跟跌，美國那斯達克綜合指數4日大跌逾1%，亞股和歐股5日跟跌，近來漲不停的日、韓市場是亞股中跌最深，英德法等歐股同樣垂頭喪氣，美股三大指數早盤繼續開低走低。

黃金和白銀的賣壓休兵兩天後捲土重來，黃金5日一度跌3.5%，至每英兩4,791.55美元，白銀盤中跌幅更達16.5%，報每英兩73.56美元。白金、鈀金等貴金屬也同步下挫。

鑑於川普政府誓言要加強美國在加密幣領域的領導地位，部分市場觀察家指出，7萬美元是需要注意的關卡，倘若跌破，比特幣恐繼續走低。Monarq資產管理公司合夥人唐施亮（音譯）認為，市場正面臨「信仰危機」。

比特幣5日一度挫跌逾5%至69,049.32美元，是2024年11月以來新低。比特幣2024年12月時首度攻克10萬美元，2025年2月與5月重返該水準；但自去年10月創下逾12.7萬美元的歷史新高後，走勢明顯轉弱，至今累計重挫逾40%。

川普去年在競選期間，承諾打造「加密幣之都」，並於勝選後宣布設立戰略性加密幣準備。市場原先預期，美國政府將對加密資產採取較寬鬆的監管態度，帶動比特幣與其他數位貨幣大幅上漲。

