比特幣跌破9萬！行情劇震下大熊還沒來？ 4年週期恐不再奏效

近期幣圈行情震盪加劇，11月18日比特幣跌破9萬美元，抹去今年以來漲幅，投資情緒陷入極度恐懼，擔憂是否進入熊市了？

Lennix小檔案

OKX交易所CCO，於2017年加入，是最早員工之一，目前負責OKX全球機構業務戰略和營運，在金融服務及加密貨幣行業具有15年經驗，曾在JP Morgan、AIG、CASH等公司任職。

美國總統川普今（2025）年4月宣布對等關稅政策，造成全球股市大幅回檔，在市場擔憂通膨壓力與去全球化風險升高之下，比特幣（BTC）反而成為部分資金短線的避風港，價格一路飆漲，在10月6日突破12.6萬美元，創下歷史新高紀錄，累計漲幅一度高達35%。

然而10月中旬，川普再度釋出大規模關稅威脅，投資人在新的不確定性降臨之下，也將資金從加密貨幣轉往像黃金這類的傳統避險資產。幣圈10月11日發生史上最大規模爆倉事件，數十億美元槓桿部位遭到清算，比特幣價格來到10.7萬美元。

此後，比特幣連環爆倉，走勢逐漸疲弱。在美國聯準會（Fed）12月降息機率大減、科技股高漲情緒降溫之下，11月18日比特幣跟隨美股震盪，跌破9萬美元大關，一口氣回吐今年所有漲幅。許多大型買家──從交易所基金分配者到企業財務部門都悄悄退出。市場陷入極度恐懼，不少投資人開始懷疑比特幣是否已步入熊市階段，應先行獲利了結？

傳統資金改變需求結構 本輪牛市週期可能延長

過去比特幣走勢具有明顯的「4年週期循環」，大致呈現「3牛1熊」的節奏。在礦工獎勵減半後，新增供給放緩，比特幣多次在12～18個月內觸及新高，隨後再進入約12個月的回落期。這套循環之所以能維持，來自大型持幣者對減半的共同預期，他們在不同階段收集、拋售籌碼，形成相對固定的底部與頂部結構。

然而，本輪週期可能不再完全遵循過往軌跡。若依照歷史經驗，本輪牛市最高點應落在今年第4季。但有分析指出，行情可能延續至明年第2季。市場預期週期被延長的原因，主要來自比特幣需求的結構性變化。

在川普重新執政後，加密產業監管趨於友善，使大型機構及一般投資人更容易參與市場。除了可透過比特幣現貨ETF間接持幣之外，市場也出現以持幣為核心業務的DAT（Digital Asset Treasury）上市公司，帶來較以往更充沛的流動性。因此，本輪行情不再完全受減半節奏主導，而是由大型持幣者拋售壓力與ETF、DAT等機構資金買盤相互拉鋸，使週期具更高不確定性。

Fed降息、AI行情 大大影響比特幣走勢

對此，OKX交易所CCO（首席商務官）Lennix指出，比特幣4年減半週期的趨勢已逐漸式微，不再是主導市場走勢的核心因素。現階段比特幣走勢更明顯受到美國總體經濟市場的影響，包括Fed利率決策、那斯達克（Nasdaq）相關AI概念股表現、川普政策動向等。

Fed降息象徵市場風險偏好回升，有利於比特幣等風險資產，因此今年12月是否能順利降息，將極大程度影響比特幣走勢。另外，比特幣與那斯達克相關性極高，其性質越來越接近「科技型風險資產」，若AI泡沫破裂導致美股轉弱，比特幣也將可能同步大幅下跌。

高檔盤整階段 宜保留現金 等待進場

在川普的推動之下，加密產業的監管環境變得更加友善，其政策方向被視為美國加密產業監管走向的關鍵指標。若川普能在中期選舉中取得優勢，市場普遍認為將對幣圈整體產生正面影響。

至於目前市場是否已經要步入熊市？抑或有望再出現新一波漲勢？Lennix認為，市場正處於「去槓桿階段」，部分投資人開始降低風險部位，但仍不足以宣告牛市結束。是否進入熊市仍取決於回檔期間的買盤強度，若比特幣在8萬～9萬美元附近能出現強勁且持續的買盤，後續牛市仍可能延續，但這需要時間觀察。

面對高度不確定的市場環境，Lennix建議投資人短期內應逐步降低槓桿、減少高風險部位，同時保留適度現金水位，等待明年行情更明朗後再尋求布局時機。他提醒，新手投資人不應期待一夜致富，當前加密市場已較過去成熟，應以長期視角看待比特幣等資產；市面上雖有多種輔助交易工具，但在使用前務必充分了解其風險與原理。

了解完比特幣市場現況後，接下來的「應用篇」將從實務角度切入，帶領讀者掌握3大新手常用策略，依據市場週期與自身需求靈活搭配使用，能有效提升整體操作效率。

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

