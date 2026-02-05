比特幣跌至近15個月新低！ 專家：加密貨幣正面臨「信仰危機」

至今（5）日下午 5 時，比特幣報價約 71,410 美元，來到近 15 個月最低。 圖：鉅亨網

[Newtalk新聞] 近期全球投資市場出現顯著的避險潮，各國股市也紛紛回檔。全球最大加密貨幣比特幣也遭逢修正壓力。至今（5）日下午 5 時，比特幣報價約 71,410 美元，來到近 15 個月最低。隨恐慌情緒不斷升溫，有專家認為，加密貨幣市場目前可能正經歷一場「信仰危機」。

香港《am730》報導，比特幣於今（5）日正式跌破 7.2 萬美元（折合新台幣約 228.03 萬元）門檻，引發大批投資人恐慌。該報導引用加密貨幣數據供應商 CoinGlass 發布報告稱，在過去 24 小時內，總計有爆倉金額高達 7.17 億美元（折合新台幣約 227.08 億元）。

廣告 廣告

加密貨幣造市商 Efficient Frontier 業務發展主管 Andrew Tu 針對近期加密市場的表現分析，整個加密貨幣市場在過去一周內遭受嚴重創傷，「市場情緒目前處於極度恐慌之中」。並認為，若比特幣無法守住 7.2 萬美的關卡，恐進一步下跌至 6.8 萬美元（折合新台幣約 215.36 萬元），甚至跌回 2024 年 11 月川普當選美國總統後的低點。

總部位於紐約的多策略數位資產投資管理公司 Monarq Asset Management 管理合夥人 Shiliang Tang 也發表觀點，認為加密貨幣市場目前正在經歷一場「信仰危機」。

日前，電影《大賣空》的男主角原型、曾預測 2008 年「金融危機」的知名對沖基金投資人貝瑞（Michael Burry）也警告，推測比特幣價格暴跌的現象，可能進一步惡化成「死亡螺旋」，對過去一年曾囤積比特幣的公司造成巨大的損害。貝瑞表示，比特幣已多次被證明是一種「純粹的投機性資產」，強調比特幣不可能成為如貴金屬一般的有效貶值對沖工具。

貝瑞稱，若比特幣的價值再下跌 10% ，全球最大加密貨幣財庫公司 Strategy 恐將面臨數十億美元損失，「一旦比特幣跌破該公司 7.6 萬美元（折合新台幣約 240.69 萬元）的平均持倉成本，將可能直接點燃市場對被迫平倉的擔憂情緒」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

避險與美元角力 金價拉鋸戰 小摩：2026年底目標6300美元

孫宇晨連環爆! 緋聞扯上谷愛凌、前女友控操縱幣價 爆料人稱握證據直送SEC