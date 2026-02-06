比特幣跳水15%＋爆倉24.5億美元! 創4年單日最大跌幅 美裁員潮1月暴增至10.8萬人

根據 CoinGlass 統計，截至台北時間上午 10 時 30 分，過去 24 小時內全網爆倉金額擴大至約 24.5 億美元（約新台幣 775 億元），爆倉人數達 48.2 萬人，其中九成以上為多單部位遭強制平倉，顯示做多投資人承受重創。 圖:翻攝自X帳號@nexta_tv

[Newtalk新聞] 加密貨幣市場今（6）日出現大幅震盪行情，市場情緒急速轉冷。恐慌與貪婪指數（FGI）跌入「極度恐懼」區間，比特幣價格自清晨起一路走低，一度跌破 6.2 萬美元整數關卡，盤中最低觸及約 6.13 萬美元，創下美國總統川普 2025 年 1 月就任以來的相對低檔表現，先前被市場稱為的「川普牛市」動能明顯降溫。

根據 CoinGlass 統計，截至台北時間今 ( 6 ) 日上午 10 時 30 分，過去 24 小時內全網爆倉金額擴大至約 24.5 億美元（約新台幣 775 億元），爆倉人數達 48.2 萬人，其中九成以上為多單部位遭強制平倉，顯示做多投資人承受重創。最大單筆爆倉來自幣安 BTC-USDT 交易對，強平金額達 1,202 萬美元。

幣安即時行情顯示，比特幣當時報價在 6.2 萬至 6.5 萬美元區間劇烈震盪，24 小時跌幅約 15%，寫下自 2022 年 FTX 事件以來最大單日跌勢之一。整體加密貨幣市值同步滑落至約 2.4兆美元，為 2024 年 11 月以來低點，多數主流與山寨幣種全面走弱。市場亦傳出幣安和 ByBit 暫停提現功能，但相關措施與範圍仍待進一步確認。

市場亦傳出幣安和 ByBit 暫停提現功能，但相關措施與範圍仍待進一步確認。 圖:翻攝自X帳號@FinanceLancelot

主流媒體指出，這波急跌正對將比特幣納入資產負債表的上市公司造成連鎖衝擊。《路透社》報導，去年在「囤幣潮」中大舉配置比特幣的企業，股價近期同步重挫，其中以 Strategy（原MicroStrategy）跌勢最為顯著，自高點回落逾七成，並已下修 2025 年財測，凸顯企業型「數位資產金庫」策略面臨壓力測試。

《CNN》分析，比特幣此輪走跌與其「數位黃金」避險定位形成反差。在地緣政治風險升高與 AI 題材推動市場重估之際，資金明顯轉向傳統黃金資產，推升金價屢創新高，而加密貨幣則被視為高波動風險標的遭到減碼，今年以來比特幣累計跌幅已接近兩成。

《BBC》則指出，儘管川普政府公開支持加密產業發展，並提出打造「全球加密之都」構想，但市場仍關注政策落地速度與貨幣政策走向。分析人士認為，新任聯準會主席人選偏向鷹派立場，使利率維持高檔的預期升溫，對風險資產估值形成壓力。

儘管川普政府公開支持加密產業發展，並提出打造「全球加密之都」構想，但市場仍關注政策落地速度與貨幣政策走向。 圖:翻攝自X帳號@RpsAgainstTrump

德意志銀行報告也警告，比特幣已連續四個月走弱，顯示部分傳統資金正在撤出。部分華爾街機構更預測，若賣壓未止，不排除進一步回測 3.8 萬美元區間，短期波動恐仍劇烈。

總體經濟數據同樣增添市場不安。美國最新公布的就業數據顯示，上週初領失業救濟金人數升至 23.1 萬人，高於市場預期；持續申領人數為 184.4 萬人，略低於預估值。

人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas 統計，美國企業今年 1 月宣布裁員達 108,435 人，月增超過兩倍、年增約 118%，為 2009 年以來最嚴重的 1 月裁員規模。交通運輸業裁員人數居各行業之首，約 3.1 萬人，主因為 UPS 在與亞馬遜終止合作後宣布大規模縮編；科技業裁員亦超過 2.2 萬人，多數來自亞馬遜先前啟動的組織重整計畫。

機構分析指出，首季本為企業調整人力的高峰期，但今年裁員規模異常放大，反映企業對 2026 年前景態度趨於保守，市場風險偏好正在同步降溫。

