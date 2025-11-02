比特幣逢10必漲破功？ 創投CEO：下個熊市恐大跌70%
比特幣（Bitcoin）出現自2018年以來首次10月下跌，結束過往「十月必漲」的傳統紀錄，讓這個月份的加密貨幣交易者損失慘重。
根據路透社報導，近幾周整體市場動盪，全球最大加密貨幣比特幣走勢疲軟，10月預計跌近5%。比特幣在10月10至11日期間一度跌至10萬4782.88美元，當時才剛破12萬6000美元創新高。
數位市場數據供應商Kaiko分析師Adam McCarthy表示：「加密貨幣在10月初跟隨黃金和接近歷史高點的股市走勢。然而投資人首次感受到不確定性時，並沒有大規模回流比特幣。」
根據外媒報導，中東創投公司 Sigma Capital 執行長Vineet Budki近日表示，比特幣在歷史上減半事件往往伴隨約三年多頭與一年修正的節奏，下一輪熊市或在兩年內出現，但他相信比特幣長期價值未變，十年內攀升至 100 萬美元並非空談。
Budki在杜拜舉行的 2025 年全球區塊鏈大會上表示，未來兩年比特幣價格將回調 65% 至 70%，因為交易者並不了解他們所持有的資產，遇上負面訊息便容易恐慌出場。
看更多 CTWANT 文章
王子粿粿代言爆不倫！ 大立美認「已結束合作」：他第一時間致歉提合意終止
名古屋26年懸案偵破！32歲人妻慘遭殺害 凶手竟是尪「高中女同學」
粿粿、范姜生產費延燒 鄭家純揭「月子中心業配」內幕：全額免費少見
其他人也在看
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 19 小時前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
電子權值引領台股戰新高 F4布局買點曝光
[Newtalk新聞] 台股下周焦點圍繞在AI伺服器、晶片設計與高速網通三大主軸，整體產業鏈持續受惠於全球AI建設浪潮。創意憑藉ASIC訂單與AI應用推動營收創高，基本面穩健；智邦受惠800G/1.6T高速交換機升級潮，長線動能明確；奇鋐搭上高功耗晶片散熱商機，股價頻創新高，成為資金追捧焦點。 同時，台積電、鴻海、台達電等權值股延續AI伺服器與蘋果供應鏈題材撐盤，整體電子族群仍為盤面主流。法人建議投資人聚焦具實質營收動能與技術領先地位的AI相關個股，採「拉回布局、順勢偏多」的操作策略。 以下是國泰證期解析下周熱搜標的的內容： 1、創意 創意第3季營收為86.13億元，年增30.2％，創單季新高，每股純益為6.47元，基於ASIC設計與量產成長，AI應用題材明確，營運動能將維持強勁，本季業績有望持續突破新高，建議拉回月線逢低佈局買進。 2、智邦 AI數據中心建設與部署動能可期待至2026年至2027年，這對智邦構成明顯利多，隨著全球超大型資料中心加速升級至800G與1.6T網路交換機，智邦可望持續受惠於AI與高速網通設備的長線需求，營運成長可期，建議沿著五日線偏多操作。 3、奇鋐 隨著輝新頭殼 ・ 3 小時前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
AI概念股噴出！「這檔」單週狂飆28%漲停鎖182.5元 動能延燒至2026年
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導環宇-KY（4991）上週股價強勢爆發，受惠於美國三大雲端服務供應商（CSP）Google、微軟與Meta第三季雲端營收優於預期，帶動...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
蘋果、亞馬遜財報亮眼! 美股道瓊反彈收漲、台積電ADR下跌0.92％
[Newtalk新聞] 由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵科技股買盤進場，美國股市10月31日反彈收漲，道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標準普爾500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%。美股三大指數10月皆收漲，標普500指數更連續第6個月走高。 綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平會晤，他宣稱會談「非常棒」，聲稱美中「很快」可望達成貿易協議，川普10月31日更表示，若中國嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品的出口，他將取消所有與芬太尼相關對中商品關稅。 另一方面，由於憂心通膨壓力，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）10月31日指出，他在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中反對降息，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 （Lorie Logan） 也支持利率不變、認為12月沒必要進一步降息。 美股10月31日收盤，道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點新頭殼 ・ 1 天前
史上最強10月！台股飆漲2412點 這2檔助攻指數再攻高
台股10月再度寫下歷史級的「光輝時刻」。儘管美中貿易緊張、美元強勢與美國政府關門等不確定因素干擾，但在AI資本支出浪潮與大型科技股領軍下，大盤強勢上攻。10月加權指數大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，收在28,233.35點，不僅創下史上第三大10月漲幅，漲點更是史上單月第二大，堪稱史上最強10月，上市公司總市值同步衝破91.23兆元，單周增加逾2兆2935億元，寫下亮眼紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
接任台肥董事長 吳音寧首發聲：認真做實事最重要！
台肥昨（10月31日）公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，吳音寧今（1日）回應，董事長的人事仍要等下周董事會決議通過後，才能進一步討論，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」中時新聞網 ・ 1 天前
11檔有基之彈股 強中強
美股財報周火熱登場，台股財報周即將接棒演出之際，市場專家表示，此時的投資可留意11檔法人眷顧的有基之彈股，挾著上半年獲利及第三季營收高成長的雙利多，尤其網通一哥智邦、散熱霸主奇鋐雙箭頭帶頭衝，有望大啖倒吃甘蔗行情。工商時報 ・ 15 小時前
玉山銀行「達拉斯代表處」開業 助攻台商北美布局
財經中心／綜合報導因應企業全球化布局，玉山銀行，為進一步擴展北美金融服務網絡，在達拉斯代表人辦事處正式開幕，將偕同洛杉磯分行，提供當地顧客更即時與完善的金融服務，也能更有效協助台商供應鏈布局美國市場，打造便利的跨境金融平台。主持人：「321請啟動。」台上眾人齊聚，進行啟動儀式，因應企業全球化布局，台商對美國加速投資，玉山銀行也插旗北美，在美拉斯創立代表人辦事處正式開幕。玉山金控董事長黃男州：「目前我們已經在加州LA設有分行，達拉斯在整個德州來講，是最重要的交通的樞紐，而且也逐漸的成為金融中心。」玉山銀行自2000年在洛杉磯設立第一家海外分行。（圖／民視新聞）合唱團上台獻唱助興，為了打造更便利的跨境金融服務，玉山銀行自2000年在洛杉磯設立第一家海外分行後，持續在北美擴展。達拉斯的代表人辦事處正式開幕典禮，不只當地官員、台灣商會、美國企業和台商代表都到場，見證盛大時刻。玉山金控董事長黃男州：「目前我們LA，已經有25年服務的經驗，對整體加州的狀況，有相當的瞭解，現在我們設立了達拉斯代表人辦事處，當然我們可以收集更多的資料，瞭解當地顧客的需求，當顧客真的有金融服務的時候，也可以串聯LA，來做一個整體的服務。」玉山銀行除了貼近當地商情，也串聯洛杉磯和全球據點。（圖／民視新聞）在達拉斯設立代表人辦事處，玉山銀行除了貼近當地商情，也串聯洛杉磯和全球據點，提供即時金融服務，更能幫助台商布局美國市場。原文出處：玉山銀行「達拉斯代表處」開業 助攻台商北美布局 更多民視新聞報導詐騙集團踢到鐵板！土城警銀化身守門員擋「億元」詐騙普發現金開放登記入帳與ATM領現 銀行祭抽獎優惠普發1萬選玉山 加碼抽iPhone 17 Pro、日幣10萬、刷卡金民視影音 ・ 1 天前
台股10月創單月第2大漲點 法人：11月續強
[NOWnews今日新聞]台北股市10月在台積電的領漲下，上漲2412.81點或9.34%，創下台股史上單月第二大漲點，站穩28000點關卡。對此，法人認為，第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
AI熱助攻海外6檔 受益人暴衝它最吸金！
10月來海外受益人數增加逾3千人的ETF有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
聯發科營運衝鋒 四引擎啟動
IC設計大廠聯發科31日召開法說會，公告第三季合併營收1,420.97億元，年增7.8％、季減5.5％，每股稅後純益（EPS）為15.84元；受客戶於上半年提前拉貨及產品組合調整影響，毛利率季減2.6個百分點達46.5％。展望未來表現，執行長蔡力行強調，已在AI與雲端加速器領域站穩腳步，首顆雲端AI ASIC專案執行順利，明年可望貢獻逾10億美元營收。工商時報 ・ 1 天前
聯發科第三季營收達標、預期第四季的手機業務將強勁成長，更透露AI加速器專案執行順利
聯發科稍早公布 2025 年第三季財報，受惠於旗艦行動晶片天璣 9500 的需求優於預期，第三季營收以美元計算達到營運目標上緣。若以新台幣計算，則因實際匯率 (1 美元兌 30 元新台幣) 優於財測假設 (1 美元兌 29 元新台幣)，季營收表現超出營運目標。Mashdigi ・ 1 天前