比特幣逢10必漲破功？ 創投CEO：下個熊市恐大跌70%

比特幣出現自2018年以來首次10月下跌。（圖／pixabay）

比特幣（Bitcoin）出現自2018年以來首次10月下跌，結束過往「十月必漲」的傳統紀錄，讓這個月份的加密貨幣交易者損失慘重。

根據路透社報導，近幾周整體市場動盪，全球最大加密貨幣比特幣走勢疲軟，10月預計跌近5%。比特幣在10月10至11日期間一度跌至10萬4782.88美元，當時才剛破12萬6000美元創新高。

數位市場數據供應商Kaiko分析師Adam McCarthy表示：「加密貨幣在10月初跟隨黃金和接近歷史高點的股市走勢。然而投資人首次感受到不確定性時，並沒有大規模回流比特幣。」

根據外媒報導，中東創投公司 Sigma Capital 執行長Vineet Budki近日表示，比特幣在歷史上減半事件往往伴隨約三年多頭與一年修正的節奏，下一輪熊市或在兩年內出現，但他相信比特幣長期價值未變，十年內攀升至 100 萬美元並非空談。

Budki在杜拜舉行的 2025 年全球區塊鏈大會上表示，未來兩年比特幣價格將回調 65% 至 70%，因為交易者並不了解他們所持有的資產，遇上負面訊息便容易恐慌出場。

